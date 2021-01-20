Краевой министр экологии и рационального природопользования проведёт личный приём граждан

22 января с 14.00 по 17.00 в общественной приёмной губернатора края по адресу: пр. Ленинский, 21, на первом этаже. Приём осуществляется по предварительной записи и при наличии документа, удостоверяющего личность. Записаться на приём к министру можно по телефонам: 8-800-707-77-44, 8 (391) 229-15-10, 8 (391) 229-15-12.

Кроме того, не забудьте надеть маску и соблюдать социальную дистанцию, так как по указу губернатора Красноярского края в городе действует масочный режим.