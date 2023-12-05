Краевой министр экологии посетил объекты Серной программы

Владимиру Часовитину показали первую в Красноярском крае арктическую автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию «Норильсктрансгаза». После его ознакомили с работой операционного центра Заполярного филиала компании, включая ситуационный центр логистики и центр мониторинга зданий и сооружений.

Особое внимание было уделено объектам Серной программы, в частности, гостю показали основной цех производства и нейтрализации серной кислоты на Надеждинском металлургическом заводе и гипсохранилище. Владимиру Часовитину также презентовали программу компании по санитарной очистке промышленных территорий «Чистый Норильск».

Министр отметил, что «Норникель» серьёзно заботится об экологии. В частности, Серная программа и «Чистый Норильск» позволяют значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и улучшить качество окружающей среды.

«Я был в Норильске пять лет назад, когда мы говорили только о первой стадии Серной программы. Я не поверил, что проект будет реализован. Честно вам скажу почему — потому что, во–первых, он глобальный. Во–вторых, такое огромное снижение выбросов для меня в тот период времени было нереальным. Но то, что я увидел сегодня, меня настолько поразило, что я даже слоган придумал в своём канале: «Великий край, великий город, великие люди». На мой взгляд, этим словосочетанием я высказал всё восхищение увиденному сегодня. За три с половиной года построить фактически новое производство. Я понял, что эта схема работает. Понравился и контрольный центр, он полностью контролирует процессы, которые происходят на всех стадиях. Ну и конечно же, мощные жернова, которые перемалывают породу. Это произвело впечатление, насколько сильными нужно быть инженерами, для того чтобы такое создать», — оценил Серную программу «Норникеля» Владимир Часовитин.

Кроме того, ему представили объекты мониторинга качества воздуха в селитебной зоне Норильска: передвижную экологическую лабораторию центра радиационно–экологического контроля контрольно–аналитического управления ЗФ и датчика мониторинга качества атмосферного воздуха.

В рамках рабочей поездки прошла и встреча с руководителями Заполярного филиала компании. Старший вице–президент «Норникеля», руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин и министр экологии края обсудили дальнейшие совместные усилия в развитии экологического благополучия в Норильске. На встрече Владимир Часовитин подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества и совместной работы над реализацией экологических проектов. Он также выразил готовность к поддержке и содействию в развитии экологических программ и проектов в регионе:

«Самое главное, чтобы все структуры власти понимали, что нам нечего делить. Мы должны идти к одному результату — улучшить экологическую ситуацию в Норильском промышленном районе. Я думаю, нам это удастся. Я верю, что у Норильска большое будущее, в том числе и экологическое будущее. Я желаю компании, городу, краю и нашей стране действительно вот таких вот ярких и серьёзных побед».

Визит министра экологии Красноярского края Владимира Часовитина в Норильск стал ещё одним подтверждением важности экологической ответственности и сотрудничества между государством и бизнесом. Такие встречи позволяют не только оценить текущую ситуацию, но и разработать планы для будущего, направленные на сохранение окружающей среды и здоровья людей.