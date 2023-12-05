МАУ ИЦ «Норильские новости»

Краевой министр экологии посетил объекты Серной программы

Краевой министр экологии посетил объекты Серной программы

Главная / Новости / Общество

Краевой министр экологии посетил объекты Серной программы

Владимир Часовитин, министр экологии Красноярского края, побывал в Норильске с рабочей поездкой, во время которой оценил экологические проекты градообразующего предприятия.

Краевой министр экологии посетил объекты Серной программыКраевой министр экологии посетил объекты Серной программыКраевой министр экологии посетил объекты Серной программыКраевой министр экологии посетил объекты Серной программыКраевой министр экологии посетил объекты Серной программыКраевой министр экологии посетил объекты Серной программыКраевой министр экологии посетил объекты Серной программыКраевой министр экологии посетил объекты Серной программы

Владимиру Часовитину показали первую в Красноярском крае арктическую автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию «Норильсктрансгаза». После его ознакомили с работой операционного центра Заполярного филиала компании, включая ситуационный центр логистики и центр мониторинга зданий и сооружений.

Особое внимание было уделено объектам Серной программы, в частности, гостю показали основной цех производства и нейтрализации серной кислоты на Надеждинском металлургическом заводе и гипсохранилище. Владимиру Часовитину также презентовали программу компании по санитарной очистке промышленных территорий «Чистый Норильск».

Министр отметил, что «Норникель» серьёзно заботится об экологии. В частности, Серная программа и «Чистый Норильск» позволяют значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и улучшить качество окружающей среды.

«Я был в Норильске пять лет назад, когда мы говорили только о первой стадии Серной программы. Я не поверил, что проект будет реализован. Честно вам скажу почему — потому что, во–первых, он глобальный. Во–вторых, такое огромное снижение выбросов для меня в тот период времени было нереальным. Но то, что я увидел сегодня, меня настолько поразило, что я даже слоган придумал в своём канале: «Великий край, великий город, великие люди». На мой взгляд, этим словосочетанием я высказал всё восхищение увиденному сегодня. За три с половиной года построить фактически новое производство. Я понял, что эта схема работает. Понравился и контрольный центр, он полностью контролирует процессы, которые происходят на всех стадиях. Ну и конечно же, мощные жернова, которые перемалывают породу. Это произвело впечатление, насколько сильными нужно быть инженерами, для того чтобы такое создать», — оценил Серную программу «Норникеля» Владимир Часовитин.

Кроме того, ему представили объекты мониторинга качества воздуха в селитебной зоне Норильска: передвижную экологическую лабораторию центра радиационно–экологического контроля контрольно–аналитического управления ЗФ и датчика мониторинга качества атмосферного воздуха.

В рамках рабочей поездки прошла и встреча с руководителями Заполярного филиала компании. Старший вице–президент «Норникеля», руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин и министр экологии края обсудили дальнейшие совместные усилия в развитии экологического благополучия в Норильске. На встрече Владимир Часовитин подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества и совместной работы над реализацией экологических проектов. Он также выразил готовность к поддержке и содействию в развитии экологических программ и проектов в регионе:

«Самое главное, чтобы все структуры власти понимали, что нам нечего делить. Мы должны идти к одному результату — улучшить экологическую ситуацию в Норильском промышленном районе. Я думаю, нам это удастся. Я верю, что у Норильска большое будущее, в том числе и экологическое будущее. Я желаю компании, городу, краю и нашей стране действительно вот таких вот ярких и серьёзных побед».

Визит министра экологии Красноярского края Владимира Часовитина в Норильск стал ещё одним подтверждением важности экологической ответственности и сотрудничества между государством и бизнесом. Такие встречи позволяют не только оценить текущую ситуацию, но и разработать планы для будущего, направленные на сохранение окружающей среды и здоровья людей.

Фото Марина Пешкова
5 декабря в 17:11 280
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также