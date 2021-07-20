Краевой министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Евгений Афанасьев проведёт приём граждан

Приём пройдёт 22 июля с 16.30 до 18.00 в общественной приёмной губернатора Красноярского края, по адресу: Ленинский пр., 21, первый этаж. Предварительная запись ведётся по телефону: 46-90-90.

Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.