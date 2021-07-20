МАУ ИЦ «Норильские новости»

Краевой министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Евгений Афанасьев проведёт приём граждан

Краевой министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Евгений Афанасьев проведёт приём граждан

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Краевой министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Евгений Афанасьев проведёт приём граждан

Краевой министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Евгений Афанасьев проведёт приём граждан

Приём пройдёт 22 июля с 16.30 до 18.00 в общественной приёмной губернатора Красноярского края, по адресу: Ленинский пр., 21, первый этаж. Предварительная запись ведётся по телефону: 46-90-90.

Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Фото Владимир Макушкин
20 июля в 15:35 630
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