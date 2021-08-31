Краевой министр здравоохранения упомянул о приближении четвёртой волны коронавируса

О масштабах четвёртой волны говорить пока рано. Ожидается высокая летальность, особенно среди людей пожилого возраста. Однако введение локдауна маловероятно.

«Если не будет высокого иммунитета у людей, особенно пожилого возраста, то будет четвёртая волна, а возможно и пятая. И она будет характеризоваться высокой летальностью, к сожалению. Единственный способ избежать этого - вакцинация. Вакцины поступает много, бригады работают оперативно. Поэтому сейчас самый подходящий момент для того, чтобы спокойно прийти и поставить прививку», - пояснил Борис Немик.