Краевой минздрав подал заявку на 22 тысячи доз вакцины «Спутник М» для подростков
Краевой минздрав подал заявку на 22 тысячи доз вакцины «Спутник М» для подростков
Предполагается, что первая партия вакцины для подростков поступит в край в 2022 году.
Напомним, Минздравом РФ издан приказ, включающий вакцинацию подростков от COVID-19 в национальный календарь прививок. Зарегистрирована и разрешена к применению комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции у детей в возрасте 12 -17 лет включительно. Вакцина разработана институтом Гамалеи, называется «Спутник М» (Гам-КОВИД-Вак-М), о его регистрации объявлено 24 ноября.
Данная вакцина аналогична всем предшествующим, только адаптирована к детскому возрасту. Показания к применению: вакцинопрофилактика коронавирусной инфекции у подростков 12-17 лет. Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических, сообщает краевой минздрав. Согласно инструкции, вакцинацию можно проводить через 2-4 недели после выздоровления от ОРВИ либо наступления ремиссии. Вакцинация проводится с перерывом в 3 недели в 2 этапа.
В Красноярском крае проживает 190 тыс. детей в возрасте 12-17 лет. В настоящее время минздравом направлена в федеральный центр заявка для вакцинации 22 тысяч детей. Пока нет точной информации по срокам поставки вакцины, предположительно первая партия поступит в край не ранее 2022 года.
В настоящее время территории определяют потребность в количестве вакцины, так как первые поставки будут ограниченными. Работникам медицинских и образовательных учреждений рекомендовано информировать родителей о возможности иммунизации ребёнка от коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится только добровольно при наличии письменного согласия родителя либо иного законного представителя несовершеннолетнего, - напоминает краевой минздрав.
В настоящее время в Красноярском крае наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, тенденция касается и статистики по детской заболеваемости. На амбулаторном лечении с подтвержденным диагнозом находятся 1889 детей, в стационаре – 56 маленьких пациента, из них на ИВЛ – 1 ребенок. С начала пандемии в крае зарегистрировано 5 летальных исходов среди детей в возрасте от 7 месяцев до 17 лет.
Специалисты прогнозируют очередной подъем коронавирусной инфекции в регионе на конец января - начало февраля 2022 года. Ожидается, что наиболее уязвимыми перед штаммами будут группы населения, не имеющие никакой иммунной защиты – не переболевшие и не привитые.