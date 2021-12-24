Краевой минздрав подал заявку на 22 тысячи доз вакцины «Спутник М» для подростков

Напомним, Минздравом РФ издан приказ, включающий вакцинацию подростков от COVID-19 в национальный календарь прививок. Зарегистрирована и разрешена к применению комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции у детей в возрасте 12 -17 лет включительно. Вакцина разработана институтом Гамалеи, называется «Спутник М» (Гам-КОВИД-Вак-М), о его регистрации объявлено 24 ноября.

Данная вакцина аналогична всем предшествующим, только адаптирована к детскому возрасту. Показания к применению: вакцинопрофилактика коронавирусной инфекции у подростков 12-17 лет. Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических, сообщает краевой минздрав. Согласно инструкции, вакцинацию можно проводить через 2-4 недели после выздоровления от ОРВИ либо наступления ремиссии. Вакцинация проводится с перерывом в 3 недели в 2 этапа.

В Красноярском крае проживает 190 тыс. детей в возрасте 12-17 лет. В настоящее время минздравом направлена в федеральный центр заявка для вакцинации 22 тысяч детей. Пока нет точной информации по срокам поставки вакцины, предположительно первая партия поступит в край не ранее 2022 года.

В настоящее время территории определяют потребность в количестве вакцины, так как первые поставки будут ограниченными. Работникам медицинских и образовательных учреждений рекомендовано информировать родителей о возможности иммунизации ребёнка от коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится только добровольно при наличии письменного согласия родителя либо иного законного представителя несовершеннолетнего, - напоминает краевой минздрав.

В настоящее время в Красноярском крае наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, тенденция касается и статистики по детской заболеваемости. На амбулаторном лечении с подтвержденным диагнозом находятся 1889 детей, в стационаре – 56 маленьких пациента, из них на ИВЛ – 1 ребенок. С начала пандемии в крае зарегистрировано 5 летальных исходов среди детей в возрасте от 7 месяцев до 17 лет.

Специалисты прогнозируют очередной подъем коронавирусной инфекции в регионе на конец января - начало февраля 2022 года. Ожидается, что наиболее уязвимыми перед штаммами будут группы населения, не имеющие никакой иммунной защиты – не переболевшие и не привитые.