Краевой минздрав утвердил график работы медучреждений в праздничные дни

29 апреля, а также 1, 6 и 9 мая во всех медицинских учреждениях будет выходной.

Однако в круглосуточном режиме продолжат работу травмпункты и службы скорой помощи. В обычном режиме будет обеспечена своевременная выписка пациентов и выдача лекарственных средств и расходных материалов для лечения пациентов. Также граждане смогут пройти диспансеризацию.

Кроме того, в выходные дни с 08.00 до 16.00 приём будут вести участковые терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи, также будут доступны процедурные и перевязочные кабинеты. В это же время будут работать регистратуры и колл-центры поликлиник, а с 08.00 до 14.00 будут принимать участковые педиатры, детские и взрослые стоматологи.