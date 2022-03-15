Краевой Роспотребнадзор рассказал, что делать, если при расчёте на кассе стоимость товара не соответствует ценнику

В ведомстве дают следующие комментарии:

– это является нарушением законодательства — предназначенные для продажи товары должны находиться в торговом зале только при наличии действующих ценников с достоверной информацией о наименовании и цене реализуемого товара;

– если администрация магазина отказывается возвращать разницу между стоимостью товара при расчёте на кассе и суммой, указанной на ценнике, то потребитель может обратиться к ним с письменной претензией;

– в случае если спорная ситуация не разрешается, можно обратиться в суд, поэтому специалисты советуют сохранять чек и фотографию ценника (при наличии).