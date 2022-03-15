МАУ ИЦ «Норильские новости»

Краевой Роспотребнадзор рассказал, что делать, если при расчёте на кассе стоимость товара не соответствует ценнику

Краевой Роспотребнадзор рассказал, что делать, если при расчёте на кассе стоимость товара не соответствует ценнику

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Краевой Роспотребнадзор рассказал, что делать, если при расчёте на кассе стоимость товара не соответствует ценнику

Краевой Роспотребнадзор рассказал, что делать, если при расчёте на кассе стоимость товара не соответствует ценнику

В ведомстве дают следующие комментарии:

– это является нарушением законодательства — предназначенные для продажи товары должны находиться в торговом зале только при наличии действующих ценников с достоверной информацией о наименовании и цене реализуемого товара;

– если администрация магазина отказывается возвращать разницу между стоимостью товара при расчёте на кассе и суммой, указанной на ценнике, то потребитель может обратиться к ним с письменной претензией;

– в случае если спорная ситуация не разрешается, можно обратиться в суд, поэтому специалисты советуют сохранять чек и фотографию ценника (при наличии).

Фото Ирина Яринская
15 марта в 09:30 1650
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