Краевой следственный комитет проводит проверку по факту гибели на руднике «Комсомольский» одного из работников «ЗСК»
Краевой следственный комитет проводит проверку по факту гибели на руднике «Комсомольский» одного из работников «ЗСК»
Как сообщают в ведомстве, 30 июля в шахте было обнаружено тело взрывника, который работал на ШПУ-4 Заполярной строительной компании. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. С целью выяснения причины смерти рабочего назначена судебно-медицинская экспертиза. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.