Краевой следственный комитет проводит проверку по факту гибели на руднике «Комсомольский» одного из работников «ЗСК»

Как сообщают в ведомстве, 30 июля в шахте было обнаружено тело взрывника, который работал на ШПУ-4 Заполярной строительной компании. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. С целью выяснения причины смерти рабочего назначена судебно-медицинская экспертиза. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.