Краевой следственный комитет проводит проверку по факту гибели водителя большегруза

38-летний водитель авто работал у индивидуального предпринимателя. Вместе со своим партнёром они перевозили экскаватор. При спуске машины на землю, водитель задел автострелой высоковольтную линию электропередач и получил удар током. Мужчина погиб на месте, а его напарник попал в больницу. Сейчас его жизнь вне опасности.

Следственный комитет проводит процессуальную проверку на предмет нарушения правил безопасности при производстве работ, что повлекло по неосторожности гибель человека.