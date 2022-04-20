МАУ ИЦ «Норильские новости»

Краевой следственный комитет проводит проверку по факту гибели водителя большегруза

Краевой следственный комитет проводит проверку по факту гибели водителя большегруза

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Краевой следственный комитет проводит проверку по факту гибели водителя большегруза

Трагедия произошла в понедельник в Талнахе.

Краевой следственный комитет проводит проверку по факту гибели водителя большегруза

38-летний водитель авто работал у индивидуального предпринимателя. Вместе со своим партнёром они перевозили экскаватор. При спуске машины на землю, водитель задел автострелой высоковольтную линию электропередач и получил удар током. Мужчина погиб на месте, а его напарник попал в больницу. Сейчас его жизнь вне опасности.

Следственный комитет проводит процессуальную проверку на предмет нарушения правил безопасности при производстве работ, что повлекло по неосторожности гибель человека.

20 апреля в 12:08 530
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