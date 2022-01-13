МАУ ИЦ «Норильские новости»

Краевой следственный комитет выясняет причину смерти 15–летнего подростка в Норильске

Краевой следственный комитет выясняет причину смерти 15–летнего подростка в Норильске

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Краевой следственный комитет выясняет причину смерти 15–летнего подростка в Норильске

Краевой следственный комитет выясняет причину смерти 15–летнего подростка в Норильске

12 января в социальных сетях появилось объявление о поиске школьника. В нём было указано, что последний раз мальчика видели идущим домой после учёбы приблизительно в 15.00. Однако дома он не появился. Родители забили тревогу и стали искать помощи. Они обратились в полицию, к друзьям сына и волонтёрам.

После тщательных поисков ночью с 12 на 13 января правоохранители нашли тело мальчика с признаками падения с высоты.

В настоящий момент расследованием инцидента занимаются специалисты краевого следственного комитета.

Фото из открытых источников
13 января в 16:02 940
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