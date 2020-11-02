Краевой туристский информцентр проведёт бесплатное обучение

Жители Красноярского края, у которых есть желание пройти подготовку или повысить квалификацию в индустрии туризма, могут подать заявку на бесплатное онлайн-обучение. Лекции будут проходить с 9 по 27 ноября 2020 года и будут доступны в режиме 24/7.

Подготовка будет проходить по следующим направлениям:

- «Юридические аспекты организации туристического бизнеса» (24 часа);

- «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» (20 часов);

- «Основы гостеприимства» (20 часов);

- «Современные методы продвижения в сфере туризма» (24 часа);

- «Эффективные методы работы представителей туристской индустрии в онлайн-формате» (20 часов);

- «Сельский и экологический туризм как фактор устойчивого развития территории» (24 часа);

- «Введение в экскурсоведение и краеведение» (56 часов).

Для обучения выделено 340 мест. По завершению курса слушатели получат удостоверения о повышении квалификации.

- Хочу подчеркнуть, что программа этого года рассчитана не только на специалистов туриндустрии. Часть мест мы готовы предоставить профессионалам из других сфер. В будущем мы рассчитываем на то, что это позволит нам частично восполнить дефицит профильных специалистов в отдельных территориях края, – отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Дополнительная информация по обучающим программам по телефону +7-965-912-37-20 Надежда Федосеева (эл. почта itc.krsk@gmail.com).