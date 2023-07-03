Краевые депутаты проверили ход реновации Норильска

План подписали в 2021 году четыре стороны: Правительство РФ и края, администрация Норильска и компания «Норникель». До 2035 года на развитие города планируется выделить более 120 млрд рублей.

С главой города Дмитрием Карасевым депутаты посетили все объекты реновации. На заседании парламентарии заслушали и обсудили информацию об исполнении постановления Законодательного собрания края о реновации и о строительстве и обновлении материально-технической базы соцобъектов, стоящих на особом контроле комитета.

Председатель профильного комитета Людмила Магомедова отметила, что со своей стороны комитет и дальше будет всесторонне способствовать решению задач, стоящих перед Норильском: «На сегодняшнем подготовительном этапе, а он самый сложный, дела обстоят должным образом. Но надо отдавать себе отчёт в том, что корректировка плана крайне необходима и, безусловно, должна быть проведена в ближайшее время с учётом роста цен, транспортной доступности севера, короткого строительного сезона и санкций. Норильск, который является центром экономического роста не только края, но и России в целом, с полным правом можно отнести к основным опорным пунктам развития Арктики».