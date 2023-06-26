Краевые депутаты с рабочим визитом посетили Уяр

26-километровый участок дороги от Вознесенки до Кускуна по проекту расширят с двух до четырёх полос, плюс будет выполнено сопутствующее благоустройство. Всего на капремонт участка трассы Р-255 планируют потратить 5,4 млрд рублей.

В прошлом году в Уярском сельхозтехникуме открыли новый Центр компетенций. Здесь создано пять мастерских: «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство», «Геномная инженерия» и «Сельскохозяйственные биотехнологии».

«Процент тех выпускников, кто остался работать на предприятиях АПК региона, постоянно растёт», — рассказывает директор техникума, депутат Заксобрания Артур Аветисян.

Также краевые парламентарии побывали в новых домах на улице Бограда в центре Уяра. Уже в конце августа прошлого года первые 17 семей получили ключи от новых домов. Всего в Уяре было построено 53 дома. Остальные пострадавшие, кому полагалась помощь, получили либо выплаты, либо сертификаты на приобретение жилья.

«Всем погорельцам будет оказана помощь, как социальная, так и юридическая», — отметил председатель краевого парламента Алексей Додатко. Спикер также подчеркнул, что формат выездных совещаний будет продолжен.