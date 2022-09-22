Краевые парламентарии вместе с профсоюзами отстаивают интересы трудящихся

Как пояснил председатель объединения профсоюзов Красноярского края Олег Исянов, профсоюзы системно и эффективно взаимодействуют с органами государственной власти региона. Последний раз двустороннее соглашение между Законодательным собранием и Федерацией профсоюзов было подписано в марте, когда стороны договорились совместно защищать людей в условиях международных санкций.

Спикер краевого парламента Алексей Додатко рассказал о приоритетах социально-экономического развития края, об осенней корректировке бюджета, возможностях и планах региона на ближайшее время. Председатель Заксобрания отметил, что край вовремя отреагировал на внешнее давление, поддержал ключевые отрасли экономики и добавил финансирование на основные социальные расходы.

Лидеры отраслевых профсоюзов, в свою очередь, подняли вопросы о работе ЖКХ, возможности увеличения стипендий студентам, предоставлении им льготного проезда в общественном транспорте и прочие. Отдельно обсуждалась тема оплаты труда бюджетников, в частности педагогов и медиков.

В завершение встречи Алексей Додатко отметил высокий уровень взаимодействия депутатов с профсоюзами, поблагодарил их за совместную работу над законопроектами и активное участие в работе комитетов парламента. Также он призвал профсоюзных лидеров принимать деятельное участие в обсуждении осенней корректировки бюджета.