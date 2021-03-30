Краевые производители и компания «Норникель» усиливают кооперационное взаимодействие

На этой неделе в городе с бизнес-миссией находились представители ряда краевых компаний, работающих в сферах строительных услуг, производства энергетического оборудования, строительных материалов, светодиодной техники, пошива спецодежды, а также выпуска дезинфицирующих средств. Делегацию возглавлял министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев. Напомним, его министерство реализует приоритетный проект по развитию внутрирегиональной кооперации, в том числе направленный на решение стратегических задач по импортозамещению. Работа выстраивается в формате «Дней крупных компаний»: специалисты по закупкам проводят с краевыми производителями промышленной продукции семинары, раскрывающие особенности закупочной деятельности.

Нынешняя бизнес-миссия призвана расширить кооперационное сотрудничество производителей с предприятиями «Норникеля». Открылась она установочным совещанием под председательством министра промышленности, энергетики и ЖКХ Евгения Афанасьева и старшего вице-президента «Норникеля» - руководителя Норильского дивизиона Николая Уткина. Стороны подвели итоги совместной работы, а также обозначили перспективы на будущее. Евгений Афанасьев отметил, что Норильский дивизион является флагманом Красноярского края в работе по развитию внутрикраевых кооперационных связей. Общая сумма закупок продукции и услуг за последние пять лет составила более 83,6 млрд рублей. Из них 21,6 млрд – показатели 2020 года. В общей сложности доля закупок материальных ресурсов увеличилась на 85%, а оказание услуг – на 42%.

Для эффективного взаимодействия с правительством края выстроена эффективная схема: вся информация о потребностях компаний в ресурсах и услугах, а также о конкурсных закупках поступает в адрес рабочих групп отраслевого министерства. Только за 2020 год направлено почти 1,5 тысячи извещений об организации конкурсов, почти в тысяче случаев победу одержали предприятия региона.

«Мы очень рады тому, что есть столь положительный опыт развития внутрикраевой кооперации. Сегодня в Норильск прибыли представители 19 компаний. И со стороны «Норникеля», и со стороны краевых производителей есть желание участвовать в таких проектах. Часть из них уже выступала партнёром компании, другие на нашей встрече впервые. Но даже те, кто уже имел опыт такого сотрудничества, выходят на конкурсы с новой продукцией, целыми линейками, - поделился Евгений Афанасьев. - Активно внутрикраевая кооперация развивается с 2011 года, и за это время объёмы закупок возросли более чем в 2,4 раза. Кроме того, объём закупок «Норникеля» у краевых производителей составляет более 30% в общем объёме закупок крупных компаний, участвующих в кооперации».

Оценивая возможности дальнейшего сотрудничества, Николай Уткин отметил, что наступивший год для компании особенно важен, это связано с реализацией масштабных проектов, особенно в строительной отрасли:

«Уже подписано соглашение, подразумевающее реновацию жилищного фонда, модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие социальной сферы. И нам важно участие краевых производителей. Мы готовы сесть за стол переговоров и обсудить долгосрочные планы. Это не работа на год, два или три. Мы чётко понимаем, чего хотим на десять лет вперёд.

Сами же компании - участницы бизнес-миссии - готовы к полноценному сотрудничеству и даже могут выполнять индивидуальные заказы для конкретных предприятий компании.

«Норильск, безусловно, важная для нас площадка, - говорит Анна Жираткова, директор компании, выпускающей трансформаторные подстанции. – Та, которая позволит нам, малым производствам, получать стабильную загрузку. Мы принимали участие в бизнес-миссиях в разных странах, сотрудничаем со многими предприятиями. Но пандемия развернула нас в сторону внутреннего рынка, чему мы очень рады, и Норильск для нас – ценнейший партнёр. У нас есть технологии, в том числе инновационные, которые мы хотели бы предложить для реализации на местных предприятиях. Кстати, с «Норникелем» мы сотрудничаем уже три года, производя внутрицеховые трансформаторные подстанции для Медного завода, а теперь надеемся на расширение кооперации благодаря новым продуктам».

Во время трёхдневного визита гости смогли ознакомиться с производственным процессом и перспективами развития компании, а также оценить её потенциальную потребность в оборудовании, материалах и услугах. Кроме того, прошёл ряд встреч представителей краевого бизнеса с профильными специалистами структурных подразделений «Норникеля».

В дальнейшем станет ясно, будут ли заключены новые контракты, и с какими именно предприятиями.