Краевые власти не планируют отменять систему предоставления QR-кодов в общественных местах после 7 ноября

Об этом со ссылкой на заместителя председателя правительства края Алексея Подкорытова сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. Предложения по расширению сферы предоставления QR-кодов в адрес губернатора региона направил глава Роспотребнадзора края Дмитрий Горяев. Ведомство предлагает ввести систему входа по сертификату о прививке или перенесенной болезни дополнительно в кафе и ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, спа- и массажных салонах и других объектах индустрии красоты. Предоставлять код также предлагается при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха по всему краю.

Помимо этого, ограничения могут коснуться и спортивной сферы - QR-коды придётся предъявлять при входе в бассейны и фитнес-залы. «Система QR-кодов с нами надолго. Её не отменят 7 ноября, как думают многие, она будет только расширяться и действовать до улучшения эпидемиологической обстановки. В это сложное время я прошу жителей края ограничить массовые общения и вакцинироваться, если вы не сделали этого раньше», - отметил Алексей Подкорытов.

Добавим, что система предъявления QR-кодов в Красноярском крае действует с 30 октября. Пока ограничения распространяются только на торгово-развлекательные центры, объекты культуры и спорта.