МАУ ИЦ «Норильские новости»

Краевые власти подготовили к окончательному чтению законопроект о предоставлении «подъёмных» акушерам и медсесёстрам

Краевые власти подготовили к окончательному чтению законопроект о предоставлении «подъёмных» акушерам и медсесёстрам

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Краевые власти подготовили к окончательному чтению законопроект о предоставлении «подъёмных» акушерам и медсесёстрам

Единовременные выплаты полагаются медработникам, которые переезжают работать в районы Крайнего Севера и Арктику.

Краевые власти подготовили к окончательному чтению законопроект о предоставлении «подъёмных» акушерам и медсесёстрам

Теперь выплаты смогут получить не только врачи и фельдшеры, но и акушеры, и медицинские сёстры. Размер «подъёмных» будет зависеть от местности, в которой специалисты будут работать:

- 1 млн рублей получат акушеры и медсёстры, прибывшие на работу в сельские и городские посёлки районов Крайнего Севера и приравненные к ним местности Арктической зоны края;

- 750 тыс. рублей — медицинские работники, переехавшие в сельские и городские посёлки, расположенные на удалённых и труднодоступных территориях региона;

- 500 тыс. рублей выплатят специалистам фельдшерско-акушерских пунктов сельских и городских посёлков и городов с населением до 50 тысяч человек.

Кроме того, закон предусматривает выплаты врачам, прибывшим на работу в Ачинск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск по краевой программе «Земский доктор».

Фото Ирина Яринская
27 мая в 16:20 290
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