Краевые власти подготовили к окончательному чтению законопроект о предоставлении «подъёмных» акушерам и медсесёстрам

Теперь выплаты смогут получить не только врачи и фельдшеры, но и акушеры, и медицинские сёстры. Размер «подъёмных» будет зависеть от местности, в которой специалисты будут работать:

- 1 млн рублей получат акушеры и медсёстры, прибывшие на работу в сельские и городские посёлки районов Крайнего Севера и приравненные к ним местности Арктической зоны края;

- 750 тыс. рублей — медицинские работники, переехавшие в сельские и городские посёлки, расположенные на удалённых и труднодоступных территориях региона;

- 500 тыс. рублей выплатят специалистам фельдшерско-акушерских пунктов сельских и городских посёлков и городов с населением до 50 тысяч человек.

Кроме того, закон предусматривает выплаты врачам, прибывшим на работу в Ачинск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск по краевой программе «Земский доктор».