Краевые власти подготовили к окончательному чтению законопроект о предоставлении «подъёмных» акушерам и медсесёстрам
Краевые власти подготовили к окончательному чтению законопроект о предоставлении «подъёмных» акушерам и медсесёстрам
Единовременные выплаты полагаются медработникам, которые переезжают работать в районы Крайнего Севера и Арктику.
Теперь выплаты смогут получить не только врачи и фельдшеры, но и акушеры, и медицинские сёстры. Размер «подъёмных» будет зависеть от местности, в которой специалисты будут работать:
- 1 млн рублей получат акушеры и медсёстры, прибывшие на работу в сельские и городские посёлки районов Крайнего Севера и приравненные к ним местности Арктической зоны края;
- 750 тыс. рублей — медицинские работники, переехавшие в сельские и городские посёлки, расположенные на удалённых и труднодоступных территориях региона;
- 500 тыс. рублей выплатят специалистам фельдшерско-акушерских пунктов сельских и городских посёлков и городов с населением до 50 тысяч человек.
Кроме того, закон предусматривает выплаты врачам, прибывшим на работу в Ачинск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск по краевой программе «Земский доктор».