Край поддержит рублём

В целом на территории Красноярского края реализуется программа по сохранению традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Всего в данной программе предусмотрено 70 мероприятий, на реализацию которых в бюджете края заложено 2,5 млрд на 2023-2025 годы.

Если говорить о Таймыре, то в первую очередь выделенные средства пойдут на приобретение материальных средств, необходимых для развития кочевого оленеводства, а также для жителей, занимающихся традиционными промыслами - охотой и рыболовством. Речь идёт о приобретении снегоходов и передвижных балков; радиостанций и спутниковых телефонов. Особой строкой в бюджете края проходит и домашнее оленеводство. В этом году увеличить расходы на поддержку этого вида хозяйственной деятельности решено на 25%. Сюда же входит и субсидирование мясо- и рыбоперерабатывающих цехов на территории Таймыра — на это в 2023 году запланировано потратить более 20 млн руб. Поддерживают жителей Таймыра и новые крупные игроки на территории. Так, компания «Восток Ойл» приобрела девятнадцать передвижных балков, которые в ближайшее время будут переданы в кочевые артели. На данный момент в общей сложности на территории Таймыра насчитывается около сорока подобных передвижных сообществ от достаточно крупных, с поголовьем в несколько тысяч, до семейных подрядов с парой сотней голов скота.