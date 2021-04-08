Край поддержит

На встрече с представителями муниципальной и законодательной власти спикер Заксобрания остановился на основных направлениях работы в области развития Норильска. В трёх блоках, представленных на совещании, говорилось о реновации жилья, реформировании сферы ЖКХ и систем городского хозяйства, программе переселения на материк. По всем блокам разработан комплекс первоочередных мер и инструменты их реализации.

Так, в области реновации жилья в программе значится несколько пунктов, в числе которых — план демонтажа всех домов гостиничного типа как жилья не просто неподходящего под современные требования проживания, но и построенного из технически устаревших материалов. Дмитрия Свиридова ознакомили и с проектом возведения пятиэтажных домов на ростверках ранее демонтированных гостинок на улице Лауреатов. Здесь свайное поле будет использовано как основание для будущих пятиэтажек.

Спикеру краевого Заксобрания также представили проект замены и расширения городских коллекторов с учётом оптимизации их количества, использовании при строительстве новых технологий, систем безопасности и контроля. Отдельно рассматривался вопрос строительства коммуникаций на площадке нового жилого комплекса в Оганере.

Относительно программы переселения жителей Норильска и Таймыра на материк было отмечено, что участники четырёхстороннего соглашения намерены актуализировать и реализовать её в полном объёме как наиболее востребованную на территории. Вместе с тем присутствующие высоко оценили меры, предпринятые муниципальной властью по поддержанию соответствующих учреждений в части организации работы по переселению даже в условиях ограниченного финансирования.

Дмитрий Свиридов нашёл представленные первоочередные меры программы конструктивными и заверил коллег в готовности краевых депутатов оказывать городу всемерную помощь в части взаимодействия с ключевыми ведомствами и правительством Красноярского края.