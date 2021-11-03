Крайний срок уплаты имущественных налогов за 2020 год для физлиц — 1 декабря 2021 года

Налогоплательщики должны оплатить налоги на основании полученных уведомлений или данных в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц на сайте www.nalog.ru.

Напоминаем, налогоплательщики, имеющие право на льготы по имущественным налогам, предоставляют в налоговый орган заявление о её предоставлении, а также подтверждающие её документы. Перечень льготных категорий граждан размещён на сайте ФНС России во вкладке «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

При неуплате налогов в установленный срок налогоплательщик получит требование об уплате налога, а при его неисполнении налоговый орган вправе обратиться в суд за взысканием задолженности, далее — в кредитные учреждения по месту получения дохода должником либо в службу судебных приставов. Избежать этого можно, своевременно оплачивая налоги.

По всем вопросам, связанным с исчислением и уплатой налогов, можно обращаться по адресу: Норильск, ул. Талнахская, 34, операционный зал, окно 1. Режим работы: понедельник, среда — с 09.00 до 18.00, вторник, четверг — с 09.00 до 20.00, пятница — с 09.00 до 16.45.