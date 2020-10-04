Красноярцы оценили свое школьное образование на четверку.

Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей из Красноярского края, чтобы выяснить, насколько они довольны своим школьным образованием: из возможных пяти баллов красноярцы поставили лишь 3,7 балла, что чуть ниже среднего по стране (3,8).

Больше других своим школьным образованием довольны бухгалтеры и топ–менеджеры (4,1 балла), меньше всех — представители сферы «Искусство, масс–медиа». Интересно, что уровень удовлетворённости качеством школьного образования существенно зависит от возраста респондентов: чем старше соискатель, тем оценка выше. Так, участники опроса в возрасте от 45 лет оценивают своё школьное образование на 4,4 балла, а самые младшие из респондентов (14–17 лет) — на 3,3 балла.

Среди предметов наиболее высокую оценку получили русский язык и литература (от 4,1 до 4,4 балла): здесь та же закономерность — чем старше соискатель, тем более высокую оценку он ставит. Как отметила руководитель пресс–службы hh.ru Сибирь, несмотря на высокую удовлетворённость уровнем преподавания русского языка и литературы, лишь 12% красноярцев указали в своем резюме такие ключевые навыки, как грамотность и грамотная речь.

Наиболее низкая удовлетворённость качеством преподавания предмета оказалась у иностранного языка — здесь соискатели из всех возрастных групп солидарны в оценке: от 3,1 до 3,6 балла.