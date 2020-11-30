Красноярец устроил дебош в норильском аэропорту

24-летний красноярец хотел провести литровую бутылку алкогольного напитка в ручной клади, на что служба безопасности аэропорта ответила отказом и предложили переложить алкоголь в багаж. Ситуация возмутила дебошира, на что он начал проявлять агрессию и доказывать, что бутылка стоит больших денег и может разбиться в багаже.

После недолгой беседы красноярец замахнулся бутылкой на одного из сотрудников, а затем разбил её об пол. По итогам медэкспертизы, которую провели в дежурной части, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанного составлены протоколы о мелком хулиганстве, появлении в общественном месте в состоянии опьянения, а также за отсутствие маски (ст. 20.1, 20.21, 20.6.1 КоАП РФ). Улететь из Норильска мужчина не смог — авиакомпания отказала ему в перевозке.