Красноярск – город трудовой доблести

Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» Красноярску и ещё 11 городам страны.

В Красноярске в последние несколько месяцев проводилась работа по сбору подписей за присвоение краевому центру почётного звания.

В инициативную группу вошли активисты ветеранских организаций, представители волонтёрских движений, правительства края, мэрии Красноярска, партии «Единая Россия», трудовых коллективов предприятий, депутаты горсовета. Инициативу поддержали более 137 тысяч человек, из них более 55 тысяч выразили своё мнение на специальном сайте.