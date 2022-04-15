Красноярская компания заместила продукцию сразу трёх иностранных производителей энергооборудования

С 2015 года предприятие активно включилось в процесс импортозамещения и начало создавать аналоги продукции зарубежных брендов полностью из отечественного сырья. Уже удалось заместить продукцию шведско-швейцарской, французской и немецкой компаний.

«ПроТок» выпускает распределительные и низковольтные комплектные устройства, трансформаторные подстанции, занимается автоматизацией и диспетчеризацией технологических процессов. Продукция востребована среди энергетических, металлургических, горнодобывающих, нефтегазовых, химических, машиностроительных и агропромышленных предприятий как на территории края, так и за его пределами. В числе крупных заказчиков – Роснефть, Роскосмос, Росатом, «Полюс», СУЭК, «Норникель», «СИБУР», РУСАЛ. География поставок насчитывает десятки регионов страны, в том числе Хакасию, Иркутскую и Магаданскую области, Якутию и Ямало-Ненецкий автономный округ. Круг заказчиков постоянно расширяется, этому способствовало и введение санкций. На производстве есть своё проектное бюро, действуют сервисная и ремонтная службы. Это дает возможность снизить конечную стоимость изделия и сделать его более доступным для потребителя.

«Программа импортозамещения в крае стартовала восемь лет назад. Безусловно, мы стремимся производить «наше», чтобы успешно конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Край в этой сфере представлен многими предприятиями. У нас широкий спектр возможностей и большие перспективы для дальнейшего развития этого направления. Сейчас наша задача - развивать производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Это достаточно сложные проекты, с низкой рентабельностью производства, но для экономической безопасности нашей страны, снижения импортозависимости очень важно поддержать именно их. Поэтому по линии краевого Фонда развития промышленности, который мы запускаем по инициативе губернатора региона Александра Усса, такие проекты будут в приоритете», - сообщил Александр Ананьев.

Напомним, готовность активно поддерживать краевые компании, вставшие на рельсы импортозамещения, Александр Усс обозначил в ходе недавней встречи с предпринимателями.