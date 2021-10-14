Красноярский бизнес переходит на знаки онлайн-оплаты почтовых отправлений

У корпоративных клиентов «Почты России» появилась возможность самостоятельно в личном кабинете запрашивать необходимое количество знаков почтовой оплаты, дистанционно вносить предоплату за отправку почты, распечатывать QR-код на конвертах и, таким образом, подтверждать оплату пересылки. В отделении оператор распознает QR-код с помощью сканера, поэтому привычные почтовые марки в этом случае наклеивать не нужно. В цифровые марки закладывается основная информация об отправлении, месте сдачи почтового отправления, его виде и тарифе.

Пока оплачивать отправку почты цифровыми марками могут только юридические лица региона, заключившие договор с «Почтой России». В будущем планируется сделать этот сервис доступным и для физических лиц.

Новый электронный сервис помогает оптимизировать бизнес-процесс предпочтовой подготовки и избежать издержек, например, расходов на оплату дополнительных услуг по нанесению знаков почтовой оплаты или покупку и обслуживание франкировальной машины. К тому же это значительно сокращает время пребывания в почтовом отделении.

«Сервис «Знак онлайн-оплаты» набирает обороты в регионе: с января по сентябрь 2021 года число пользователей услуги увеличилось в три раза. К нему уже подключились государственные структуры, предприятия банковской сферы, здравоохранения и другие юридические лица и предприниматели Красноярского края», – отметил заместитель директора по почтовому бизнесу УФПС Красноярского края Александр Гроо.