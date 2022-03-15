Красноярский край готовится принять беженцев с Украины, ЛНР и ДНР
Красноярский край готовится принять беженцев с Украины, ЛНР и ДНР
Согласно постановлению федерального правительства, в регион могут приехать 3920 переселенцев.
Сейчас идет активная работа по подготовке пунктов временного размещения. Всем прибывшим обеспечат медпомощь, тестирование и вакцинацию от ковида.
Для взрослых формируют банк вакансий. Агентство труда тесно работает с предприятиями, где сейчас не хватает персонала. Дети смогут продолжить образование вне зависимости от гражданства. Краевой минобр предусмотрит дополнительные места.
Губернатор Александр Усс поручил краевому правительству создать все условия, чтобы люди остались и смогли обрести здесь второй дом.