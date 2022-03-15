МАУ ИЦ «Норильские новости»

Красноярский край готовится принять беженцев с Украины, ЛНР и ДНР

Красноярский край готовится принять беженцев с Украины, ЛНР и ДНР

Главная / Новости / Общество

Красноярский край готовится принять беженцев с Украины, ЛНР и ДНР

Согласно постановлению федерального правительства, в регион могут приехать 3920 переселенцев.

Красноярский край готовится принять беженцев с Украины, ЛНР и ДНР

Сейчас идет активная работа по подготовке пунктов временного размещения. Всем прибывшим обеспечат медпомощь, тестирование и вакцинацию от ковида.

Для взрослых формируют банк вакансий. Агентство труда тесно работает с предприятиями, где сейчас не хватает персонала. Дети смогут продолжить образование вне зависимости от гражданства. Краевой минобр предусмотрит дополнительные места.

Губернатор Александр Усс поручил краевому правительству создать все условия, чтобы люди остались и смогли обрести здесь второй дом.

15 марта в 15:32 1170
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также