Красноярский край готовится принять беженцев с Украины, ЛНР и ДНР

Сейчас идет активная работа по подготовке пунктов временного размещения. Всем прибывшим обеспечат медпомощь, тестирование и вакцинацию от ковида.

Для взрослых формируют банк вакансий. Агентство труда тесно работает с предприятиями, где сейчас не хватает персонала. Дети смогут продолжить образование вне зависимости от гражданства. Краевой минобр предусмотрит дополнительные места.

Губернатор Александр Усс поручил краевому правительству создать все условия, чтобы люди остались и смогли обрести здесь второй дом.