Красноярский край, компания «Барнео» и РГО подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма в нашем регион

В рамках соглашения подразумевается расширение сотрудничества, направленного на развитие туризма в Арктической зоне края. Один из ключевых пунктов документа — полёты на Северный полюс из аэропорта Хатанги. Ведь это самый короткий и удобный маршрут. Уникальное расположение позволяет создать базу для внутреннего и въездного туризма и научных исследований Арктики.

Помимо повышения транспортной доступности красноярского Севера, в крае существуют и другие направления, связанные с раскрытием туристического потенциала и социально-экономическим развитием Таймыра. Регион разрабатывает крупный инвестиционный проект туркластера «Арктический», а краевое отделение РГО — идею создания международного кластера «Хатанга — долина мамонта». Также прошлой осенью в Хатанге открылось новое здание аэровокзала и при участии компании «Барнео» идёт реконструкция гостиницы.

«Сегодня есть отличные предпосылки, чтобы реализовать этот проект. Там есть хорошая взлётная полоса, появилось модульное здание аэропорта, наши коллеги из «Барнео» активно занимаются реконструкцией гостиницы. Мы сделаем всё возможное, чтобы Хатанга к своему 400-летию соответствовала потребностям жителей и туристов. Подписание этого соглашения — очень значимое, хотя и частное решение, которое сделает Красноярский край более интересным, романтичным и привлекательным для большего количества туристов со всего мира, в этом у меня нет никакого сомнения», — сказал глава региона.

«Хочу поблагодарить Александра Викторовича за то, что поддержал нашу инициативу. Год назад было решено впервые за несколько лет вновь развернуть экспедицию через Российскую Федерацию, ведь самый первый полёт осуществлён из Хатанги. Мы хотим вернуть эти традиции. Хатанга — это перекрёсток полярных экспедиций, место, где полярники встречались, делились опытом, создавали планы на будущее. Поэтому мы сейчас хотим взять на себя обязательства сделать Хатангу именно тем местом, которое помнит старшее поколение», — отметил Александр Красноперов.

«Хатанга всегда являлась форпостом великих географических открытий. Почти 400 лет она участвует в организации высокоширотных экспедиций, до сих пор в поселении сохранилась этнографическая самобытность. Я уверен, что подписание этого договора придаст большой импульс как дальнейшему развитию, так и сохранению традиций, которые сформировались в этих местах», — подытожил Игорь Спириденко.