Красноярский край получит 60 млн рублей на гранты для начинающих предпринимателей

Гранты распределят между представителями малого и среднего бизнеса, работающими в сферах инноваций, информационных технологий, креативных индустрий и обрабатывающих производств. Объём финансовой поддержки одного предпринимателя — до 300 тысяч рублей. Главное требование — бизнес должен быть впервые зарегистрирован не более чем за год до подачи заявки на грант и включён в Единый реестр субъектов МСП, который ведёт налоговая служба. Также нужно пройти бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности в региональной сети центра «Мой бизнес», которая действует согласно нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Гранты можно направить на аренду и ремонт помещений, приобретение оборудования и сырья, оформление интеллектуальной собственности. До 30 мая муниципалитеты должны представить свои заявки в агентство развития малого и среднего предпринимательства края. С подробными условиями участия можно ознакомиться по ссылке.

«Это новая региональная мера поддержки бизнеса, которую мы начали разрабатывать ещё до глобальных экономических изменений в мире. Но сейчас она стала особенно актуальной и входит в перечень антикризисных мер, которые оперативно готовят в регионе по поручению губернатора», — рассказала руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

После отбора муниципалитетов-победителей состоятся конкурсы, по итогам которых средства выделят конкретным предпринимателям.