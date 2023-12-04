Красноярский край получит более 731 млн рублей на поддержку системы здравоохранения

Средства будут выделены из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования его территориальным фондам в 86 регионах.

Дополнительное финансирование позволит компенсировать расходы, связанные с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи, а также сохранить темп роста зарплат медицинских работников, чтобы они соответствовали уровню, который определил президент.

Напомним, согласно майскому указу президента от 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» зарплата фельдшеров и медсестёр не может быть ниже средней по региону, а врачи должны получать как минимум в два раза больше этого показателя.

«Обеспечение достойной оплаты труда занятых в бюджетной сфере и, конечно, тех, кто заботится о здоровье людей, спасает жизни, – одна из главных наших задач», – отметил Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ.