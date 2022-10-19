Красноярский край претендует на звание креативного региона страны
Красноярский край претендует на звание креативного региона страны
Завершён приём заявок на участие во втором сезоне Russian Creative Awards. Всего на высшую награду для креативного сообщества страны претендуют 1900 инициатив и профессионалов.
В этом году предложить кандидата мог любой желающий в 10 номинациях. Номинировать можно было как свои проекты и людей своей организации, так и сторонние, если их результаты кажутся достойными. Сибирский институт развития креативных индустрий заявил креативные индустрии нашего региона в пяти номинациях.
Красноярский край претендует на награду в номинации «Креативный регион». Край занимает второе место среди субъектов Сибири по вкладу в креативную экономику. У нас зарегистрированы более 106 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 11 500 организаций задействованы в креативных индустриях.
В номинации «Открытие года» представлен Сибирский институт развития креативных индустрий.
«Наш институт развития достаточно молод. Но мы уже успели, к примеру, организовать премьерный показ фильма красноярских режиссеров «Там, где наш дом», который помог ленте выйти в федеральный прокат, провели аудит региональных брендов, работаем с Президентским фондом культурных инициатив по образовательным форматам для креативного сообщества. И, конечно, мы готовы оказывать различные меры поддержки: от инфраструктуры до продюсирования», – рассказал директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников.
Креативный кластер «Квадрат» представлен в номинации «Креативное пространство года». В 2022 году стартовал его перезапуск. Здесь сейчас функционируют офисы и мастерские, а в скором времени появятся шоурум творческих товаров красноярских производителей, коворкинги и событийные площадки.
«Образовательным проектом» может стать Всероссийский молодежный форум ТИМ «Бирюса». В этом году он прошёл в 16-й раз. За эти годы его участниками стали 53 000 активных ребят и 6400 спикеров.
Имена лауреатов станут известны на церемонии награждения 1 декабря в Москве.