Красноярский край претендует на звание креативного региона страны

В этом году предложить кандидата мог любой желающий в 10 номинациях. Номинировать можно было как свои проекты и людей своей организации, так и сторонние, если их результаты кажутся достойными. Сибирский институт развития креативных индустрий заявил креативные индустрии нашего региона в пяти номинациях.

Красноярский край претендует на награду в номинации «Креативный регион». Край занимает второе место среди субъектов Сибири по вкладу в креативную экономику. У нас зарегистрированы более 106 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 11 500 организаций задействованы в креативных индустриях.

В номинации «Открытие года» представлен Сибирский институт развития креативных индустрий.

«Наш институт развития достаточно молод. Но мы уже успели, к примеру, организовать премьерный показ фильма красноярских режиссеров «Там, где наш дом», который помог ленте выйти в федеральный прокат, провели аудит региональных брендов, работаем с Президентским фондом культурных инициатив по образовательным форматам для креативного сообщества. И, конечно, мы готовы оказывать различные меры поддержки: от инфраструктуры до продюсирования», – рассказал директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников.

Креативный кластер «Квадрат» представлен в номинации «Креативное пространство года». В 2022 году стартовал его перезапуск. Здесь сейчас функционируют офисы и мастерские, а в скором времени появятся шоурум творческих товаров красноярских производителей, коворкинги и событийные площадки.

«Образовательным проектом» может стать Всероссийский молодежный форум ТИМ «Бирюса». В этом году он прошёл в 16-й раз. За эти годы его участниками стали 53 000 активных ребят и 6400 спикеров.

Имена лауреатов станут известны на церемонии награждения 1 декабря в Москве.