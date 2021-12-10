Красноярский край принимает поздравления с днём рождения

В адрес губернатора Красноярского края приходят поздравительные телеграммы от глав субъектов РФ, сенаторов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы РФ. Жителей региона с днём образования края поздравила и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко:

«Красноярский край играет важную роль не только в межхозяйственных связях внутри страны, но и во взаимовыгодных отношениях с иностранными партнёрами. В летописи края немало памятных страниц, связанных со становлением и укреплением нашего государства, имён первопроходцев и исследователей, ярких деятелей науки, искусства, культуры. Сегодня Красноярский край относится к числу динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Современные топливно-энергетический, металлургический, машиностроительный и агропромышленный комплексы, а также принимаемые органами государственной власти края меры по формированию благоприятного инвестиционного климата и масштабному внедрению инноваций обеспечивают стабильность региональной экономики. Реализуются крупные социально значимые проекты, многое делается для стимулирования и поддержки предпринимательства. Уверена, что искренняя любовь к своей малой родине поможет жителям Красноярского края добиться новых успехов», — отметила в поздравлении председатель Совфеда.

В рамках празднования дня образования Красноярска планируется проведение международных форумов и конференций, цикла кинопоказов, спортивных и туристических мероприятий.

Сегодня же отмечается фактический день рождения Таймыра. 10 декабря 1930 года постановлением ВЦИК СССР в местах расселения малочисленных народов Севера были образованы автономии в виде национальных округов. Так день 10 декабря стал праздником всех народностей Севера, днём рождения их национальной автономии и государственности. В марте 1932 года состоялся первый окружной съезд Советов, который юридически оформил образование Таймырского национального округа.