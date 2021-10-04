Красноярский край присоединился к Всероссийской неделе учителя

Свой профессиональный праздник учителя отметят 5 октября. Главная цель нынешней акции - показать важность труда педагогов, поблагодарить их за преданность выбранной профессии.

В Красноярском крае для педагогов действует ряд мер поддержки - федеральная программа «Земский учитель», компенсация стоимости путёвки на санаторно-курортное лечение и оздоровление, премии, организация летних школ и курсов повышения профессионального мастерства для молодых учителей и т. д.

Активно внедряется практика педагогического наставничества - помощи в организации работы молодым педагогам от опытных наставников. С прошлого года более 20 тысяч учителей получают федеральную выплату за классное руководство, при этом все региональные надбавки к этой выплате сохранились.

В честь Дня учителя подготовлен специальный телепроект длительностью 50 минут. В программе - поздравления от имени правительства края, регионального министерства образования, интервью с экспертами, сюжеты о педагогах и руководителях образовательных учреждений и концертные номера. Трансляция пройдёт сегодня на телеканале «Енисей» в 17.00.