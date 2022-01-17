Красноярский край присоединится к Всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Красноярский край присоединится к Всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Мероприятие посвящено памятной дате — 27 января — Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В рамках акции запланированы раздача тематических листовок на улицах города, а также проведение уроков памяти для школьников.
При желании макеты листовок можно скачать самостоятельно по ссылке.
Также желающие могут познакомиться с книгой «Сибирь второй нам родиною стала», автор которой — Валентина Степановна Антонова сама пережила военное лихолетье и не понаслышке знает, что такое блокадное детство. Электронная версия издания доступна по ссылке.