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Красноярский край присоединится к Всероссийской акции «Блокадный хлеб»

Красноярский край присоединится к Всероссийской акции «Блокадный хлеб»

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Красноярский край присоединится к Всероссийской акции «Блокадный хлеб»

Мероприятие посвящено памятной дате — 27 января — Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Красноярский край присоединится к Всероссийской акции «Блокадный хлеб»Красноярский край присоединится к Всероссийской акции «Блокадный хлеб»

В рамках акции запланированы раздача тематических листовок на улицах города, а также проведение уроков памяти для школьников.

При желании макеты листовок можно скачать самостоятельно по ссылке.

Также желающие могут познакомиться с книгой «Сибирь второй нам родиною стала», автор которой — Валентина Степановна Антонова сама пережила военное лихолетье и не понаслышке знает, что такое блокадное детство. Электронная версия издания доступна по ссылке.

17 января в 17:10 550
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