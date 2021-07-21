Красноярский край вошёл в число победителей конкурса «Регион добрых дел — 2021»

На очном этапе Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел — 2021» экспертная комиссия, рассмотрев 58 заявок и очных презентаций субъектов страны, отобрала победителей. Среди них — 30 регионов, в том числе Красноярский край. Общий призовой фонд составил 223,5 млн рублей.

Напомним, что конкурс проводился в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Организаторами являются Федеральное агентство по делам молодёжи и «Роспатриотцентр».