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Красноярский край вошёл в число победителей конкурса «Регион добрых дел — 2021»

Красноярский край вошёл в число победителей конкурса «Регион добрых дел — 2021»

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Красноярский край вошёл в число победителей конкурса «Регион добрых дел — 2021»

Регион получит 7,5 млн рублей из федерального бюджета на реализацию социально значимых проектов и развитие добровольчества.

Красноярский край вошёл в число победителей конкурса «Регион добрых дел — 2021»

На очном этапе Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел — 2021» экспертная комиссия, рассмотрев 58 заявок и очных презентаций субъектов страны, отобрала победителей. Среди них — 30 регионов, в том числе Красноярский край. Общий призовой фонд составил 223,5 млн рублей.

Напомним, что конкурс проводился в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Организаторами являются Федеральное агентство по делам молодёжи и «Роспатриотцентр».

Фото из открытых источников
21 июля в 13:00 320
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