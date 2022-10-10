Красноярский край вошёл в ТОП-5 сибирских регионов с высоким уровнем достижения показателей нацпроекта «Здравоохранение»

Глава региона выступил перед присутствующими с докладом о реализации с 2019 года в Красноярском крае национального проекта «Здравоохранение». Несмотря на затянувшийся сложный для отрасли период, связанный в первую очередь с последствиями распространения коронавирусной инфекции, край вошёл в пятёрку сибирских регионов с высоким уровнем достижения показателей нацпроекта. Сегодня в регионе построены и готовы к вводу в эксплуатацию шесть врачебных амбулаторий, завершён монтаж 10 фельдшерско-акушерских пунктов, капитально отремонтировали три медицинских учреждения. Санитарная авиация края выполнила более 1,3 тысяч вылетов и эвакуировала свыше двух тысяч пациентов, в том числе детей из отдалённых и труднодоступных территорий.

— Нельзя оставить без внимания территориальные особенности нашего региона: обширная территория, климатическое и географическое разнообразие, редко очаговый тип расселения коренных малочисленных народов Севера, ограниченная транспортная доступность. Всё это сформировало жизненную необходимость в использовании услуг санитарной авиации, — подчеркнул Александр Усс, — Использование авиационного транспорта для проведения профосмотров и диспансеризации населения из отдалённых территорий края может сыграть для нас решающую роль.

В крае внедряются и другие формы работы. Так, например, «Поезд здоровья» — совместное начинание РЖД и Правительства Красноярского края. А также «Мобильная поликлиника», которая способна добраться до труднодоступных территорий, где железная дорога отсутствует.

Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, достигла 12,2 тысячи человек, среднего медицинского персонала — 28,3 тысячи человек. 95,2% записей на приём к врачу совершено дистанционно. Медицинские организации края выписали более 2,5 млн льготных электронных рецептов на лекарственные препараты. В учреждения здравоохранения региона поставлены для использования 37 специализированных автомобилей.

Кроме того, Александр Усс предложил внедрять практику строительства объектов здравоохранения «под ключ», когда единственный подрядчик выполняет сразу все работы — начиная от проектирования и заканчивая установкой оборудования и мебели на объекте. Это позволит оптимизировать сроки реализации мероприятий, свести к минимуму риски срыва тендерных процедур по отдельным позициям поставок медицинского оборудования, упростит процедуру взаимодействия с подрядчиком.

Предложения Губернатора Красноярского края одобрены членами Совета и приняты к дальнейшему рассмотрению.