Красноярский край вышел в лидеры по реализации нацпроекта «Здравоохранение»

Для формирования рейтинга используется комплексная оценка результатов и показателей нацпроекта по таким направлениям, как борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, первичной медико-санитарной помощи, модернизация первичного звена, медицинские кадры, цифровизация в отрасли, экспорт медицинских услуг.

Эффект от реализации нацпроекта заключается в оснащении медицинских учреждений современным оборудованием. Нацпроект подразумевает также строительство и ремонт медицинских учреждений, обучение кадров, введение новых технологий.

Так, по Сибирскому федеральному округу наш регион занял первое место, а по стране — 15 строчку рейтинга.

В краевом министерстве здравоохранения отметили, что на реализацию мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» в Красноярском крае в 2023 году направлено 5,7 млрд рублей, из них 3,7 миллиарда – из федерального бюджета.

В этом году приобретено 55 единиц медицинского оборудования и 55 единиц автотранспорта, введено в эксплуатацию 14 ФАПов, отремонтировано 10 медицинских учреждений. Также на эти средства проводится реконструкция поликлиники в Дудинке.