Красноярский край занимает 14 место в стране по численности населения

Так гласят предварительные данные Всероссийской переписи населения. В нашем регионе проживает 2,9 млн человек. В Хакасии – 535 тысяч человек, в Тыве – 337 тысяч человек. Большую часть населения составляют горожане. По сравнению с переписью 2010 года численность населения наиболее значительно увеличилась в Тыве – на 9,4%. В Красноярском крае прирост составил 1%, в Хакасии – 0,6%.

Итоги прошедшей переписи по разным направлениям Росстат будет публиковать до конца года. Информацию о половозрастном составе населения разместят в начале осени, а данные о жилищных условиях – в декабре. Численность населения по регионам можно посмотреть уже сейчас на сайте ведомства: https://clck.ru/picA3.