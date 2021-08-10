Красноярский край занимает лидирующие позиции по темпам вакцинации против коронавируса
Красноярский край занимает лидирующие позиции по темпам вакцинации против коронавируса
На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона заместитель председателя краевого правительства Алексей Подкорытов сообщил, что Красноярской край по стране занимает девятое место.
Только за первую неделю августа в Красноярский край поступила 51 тысяча доз вакцины «Спутник V» и 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». В ближайшие дни в регионе ожидается очередная крупная поставка препаратов.
Кроме того, на оперативном штабе подняли тему о выплатах медикам, работающим в «красной зоне». Министерству финансов поручено проработать механизм, позволяющий зарезервировать средства для продления выплат на случай сохранения сложной эпидобстановки. Тем более, что Красноярский край может позволить себе такие выплаты.