Красноярский край занимает лидирующие позиции по темпам вакцинации против коронавируса

Только за первую неделю августа в Красноярский край поступила 51 тысяча доз вакцины «Спутник V» и 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». В ближайшие дни в регионе ожидается очередная крупная поставка препаратов.

Кроме того, на оперативном штабе подняли тему о выплатах медикам, работающим в «красной зоне». Министерству финансов поручено проработать механизм, позволяющий зарезервировать средства для продления выплат на случай сохранения сложной эпидобстановки. Тем более, что Красноярский край может позволить себе такие выплаты.