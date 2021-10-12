Красноярский зоопарк «Роев ручей» участвует во Всероссийском конкурсе «Надёжный партнёр — Экология»

До 18 октября жители Красноярья могут отдать свой голос на литературном конкурсе с международным участием «Звезда Арктики – Умка». Конкурс посвящён белому медведю, символу Арктики. В честь его дети пишут стихи, сочиняют сказки, рассказы, размышляют в эссе, очерках.

«Состязание проводится уже пятый год, но не теряет своей актуальности и интереса со стороны участников. Оно стал брендовым событием Красноярска и Красноярского края», – рассказали в пресс-службе парка флоры и фауны.

Чтобы поддержать «Роев ручей», необходимо пройти по ссылке и нажать в правом верхнем углу кнопку «Отдать свой голос».