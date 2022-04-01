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Красноярским ветеранам Великой Отечественной войны начали перечислять праздничные выплаты ко Дню Победы

Красноярским ветеранам Великой Отечественной войны начали перечислять праздничные выплаты ко Дню Победы

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Красноярским ветеранам Великой Отечественной войны начали перечислять праздничные выплаты ко Дню Победы

В этом году выплаты получат более 106 тысяч жителей региона.

Красноярским ветеранам Великой Отечественной войны начали перечислять праздничные выплаты ко Дню Победы

На сайте краевого правительства сообщают, что по 50 тыс. рублей будет перечислено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. По 10 тыс. рублей получат несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Для жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и вдов инвалидов и участников ВОВ единовременная выплата составит 1700 рублей, а дети погибших защитников Отечества и граждане, пережившие войну в несовершеннолетнем возрасте, получат по тысяче рублей.

«К сожалению, год от года становится всё меньше участников и свидетелей тех страшных страниц нашей истории. Эти выплаты — одно из направлений комплексной социальной поддержки ветеранов, реализуемое в крае по инициативе губернатора Александра Усса в дополнение к федеральным льготам. На эти цели в бюджете региона предусмотрено порядка 170 млн рублей», — рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Праздничные выплаты будут перечислены до 15 апреля через почтовые отделения или на банковские карты на основании данных, имеющихся у органов социальной защиты и Пенсионного фонда РФ в беззаявительном порядке.

1 апреля в 18:10 400
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