Красноярским ветеранам Великой Отечественной войны начали перечислять праздничные выплаты ко Дню Победы

На сайте краевого правительства сообщают, что по 50 тыс. рублей будет перечислено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. По 10 тыс. рублей получат несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Для жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и вдов инвалидов и участников ВОВ единовременная выплата составит 1700 рублей, а дети погибших защитников Отечества и граждане, пережившие войну в несовершеннолетнем возрасте, получат по тысяче рублей.

«К сожалению, год от года становится всё меньше участников и свидетелей тех страшных страниц нашей истории. Эти выплаты — одно из направлений комплексной социальной поддержки ветеранов, реализуемое в крае по инициативе губернатора Александра Усса в дополнение к федеральным льготам. На эти цели в бюджете региона предусмотрено порядка 170 млн рублей», — рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Праздничные выплаты будут перечислены до 15 апреля через почтовые отделения или на банковские карты на основании данных, имеющихся у органов социальной защиты и Пенсионного фонда РФ в беззаявительном порядке.