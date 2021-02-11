Красноярскому краевому отделению Русского географического общества исполнилось 120 лет

10 февраля (28 января по старому стилю) 1901 года был открыт Красноярский подотдел императорского Русского географического общества. Являясь подотделом Восточно-Сибирского отдела РГО (ВСОРГО), на протяжении первых 20 лет он формально подчинялся Иркутску. За многолетнюю историю своей работы краевое отделение РГО внесло существенный вклад в развитие региона. Это одно из наиболее активных отделений Общества.

Усилиями красноярских географов удалось сохранить уникальный природный комплекс «Столбы», благодаря которому сегодня Красноярск знают во всём мире. В 1925, году после огромной работы и при помощи жителей города, «Столбы» получили статус заповедника. Значительный вклад в историю региона внёс и Аркадий Яковлевич Тугаринов — председатель Красноярского подотдела Сибирского отделения Русского географического общества. Он провёл множество научных экспедиций, охватив почти весь Приенисейский край.

В рамках своей деятельности Красноярское отделение РГО популяризирует географию, проекты по сохранению исторического и культурного наследия России, природоохранной, образовательной, исследовательской и другой деятельности.

В 2018 году впервые в истории Красноярского отделения одержана победа на «Премии РГО» в ключевой номинации «Экспедиция по России» за проект «Борт Тюрикова.

Возвращение». Тогда в эвакуации из таймырской тундры в Красноярск пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Douglas C-47-DL, совершившего вынужденную посадку на Таймыре в апреле 1947 года, приняли участие члены отделения РГО в Норильске и журналисты местных СМИ.

Один из непосредственных участников экспедиции Егор Тулновский, который также является членом Российского географического сообщества, и ныне работает в городской газете «Заполярная Правда». В 2020 году в национальной премии «Хрустальный компас» впервые победил проект краевого отделения «Мыс Челюскин», реализованный во время XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.