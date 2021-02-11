Красноярскому краевому отделению Русского географического общества исполнилось 120 лет
Красноярскому краевому отделению Русского географического общества исполнилось 120 лет
10 февраля (28 января по старому стилю) 1901 года был открыт Красноярский подотдел императорского Русского географического общества. Являясь подотделом Восточно-Сибирского отдела РГО (ВСОРГО), на протяжении первых 20 лет он формально подчинялся Иркутску. За многолетнюю историю своей работы краевое отделение РГО внесло существенный вклад в развитие региона. Это одно из наиболее активных отделений Общества.
Усилиями красноярских географов удалось сохранить уникальный природный комплекс «Столбы», благодаря которому сегодня Красноярск знают во всём мире. В 1925, году после огромной работы и при помощи жителей города, «Столбы» получили статус заповедника. Значительный вклад в историю региона внёс и Аркадий Яковлевич Тугаринов — председатель Красноярского подотдела Сибирского отделения Русского географического общества. Он провёл множество научных экспедиций, охватив почти весь Приенисейский край.
В рамках своей деятельности Красноярское отделение РГО популяризирует географию, проекты по сохранению исторического и культурного наследия России, природоохранной, образовательной, исследовательской и другой деятельности.
В 2018 году впервые в истории Красноярского отделения одержана победа на «Премии РГО» в ключевой номинации «Экспедиция по России» за проект «Борт Тюрикова.
Возвращение». Тогда в эвакуации из таймырской тундры в Красноярск пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Douglas C-47-DL, совершившего вынужденную посадку на Таймыре в апреле 1947 года, приняли участие члены отделения РГО в Норильске и журналисты местных СМИ.
Один из непосредственных участников экспедиции Егор Тулновский, который также является членом Российского географического сообщества, и ныне работает в городской газете «Заполярная Правда». В 2020 году в национальной премии «Хрустальный компас» впервые победил проект краевого отделения «Мыс Челюскин», реализованный во время XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.