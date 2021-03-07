Красота-то какая!

– По образованию я электрик, – рассказал наш герой, – и в 19 лет устроился работать по специальности. Проработал 10 лет электрослесарем по ремонту оборудования в Заполярной строительной компании. В 2013–м подвернулась возможность устроиться системным администратором. Затем подрядился работать сначала охранником, а потом и администратором в баре. Причём удавалось совмещать и обе работы, и хобби. С утра — одна работа, вечером — вторая, а украшения иногда прямо в баре за стойкой делал. В пандемию же хобби стало первостепенным занятием.

Первым делом Сергей решил освоить технику художественного кольчужного плетения — работа хоть и кропотливая, но особых навыков не требует. Сначала пытался пойти по простому пути — покупал готовые кольца и плёл из них подвески, ожерелья и серьги. Но оказалось, что позолота с таких заготовок стиралась напрочь о трудолюбивые пальцы мастера. Так что вскоре к плетению добавился и процесс нарезки и заготовки кольчужных колец. Освоив этот вид производства украшений, ювелир перешёл непосредственно к работе с металлом.

– Сейчас в сети много видеоуроков и мастер–классов на эту тему. Узнавал, какие материалы необходимы и как делать самые простые вещи. Потом пробовал. Но в первую очередь закупил необходимый минимум оборудования: бензиновую горелку для пайки, вальцы (прокатная установка) для изготовления прутков и фильеру, с помощью которой протягивается проволока различного диаметра и сечения. Затем наладил контакты с поставщиками, продающими уже готовые листы для будущих изделий. Сейчас в основном работаю с нейзильбером (в переводе с немецкого — новое серебро) — этот сплав был создан немецкими учёными в ответ на засилье в своё время мельхиора, так называемого китайского серебра. Нейзильбер получился более дешёвым и при этом он не окисляется. Выбрал именно его, потому что с золота и серебра начинать уж слишком дорого — нужно было руку хорошо набить. Медь не подошла, слишком быстро окисляется и теряет свой товарный вид. С латунью и бронзой та же история. Хирургическая сталь очень тяжёлая для обработки — слишком плотный материал, а нейзильбер очень близок по своим свойствам к серебру — практически те же ковкость и плавкость. Его мне присылают из Нижнего Новгорода. Иногда работаю с титаном. Тоже очень интересный материал, в первую очередь электропроводящими свойствами и реакцией на ток. С помощью электролиза на него можно нанести очень красивую цветную паутину. В зависимости от того, какой ток подаётся на электроды, титан можно окрасить в синий, голубой, розовый, фиолетовый цвета, даже радужную плёнку можно сделать. Пригодились навыки электрика. Будучи ювелиром, ты выступаешь и в роли художника, и дизайнера, и проектировщика, и химика, и электрика. Ещё могут пригодиться навыки фотографа и маркетолога, ведь одно дело что–то сделать, и совсем другое — красиво это подать и продать. В общем, ювелир — это целое ремесло, сочетающее в себе многие профессии.

Набив руку на нейзильбере, Сергей начал работать с серебром и золотом. Впрочем, двигается он в этом направлении не спеша.

– Многие знакомые спрашивают: «Ну когда ты уже перейдёшь на серебро?». А я не тороплюсь. Рука должна быть идеально набита. Слишком дорогой брак может получиться. Но первые работы из драгоценных металлов уже есть — делаю из своих старых украшений. Пока своего тигеля нет (тигель — ёмкость для нагрева, высушивания, сжигания, обжига или плавления различных материалов — прим. авт.). Поэтому заготовки помог сделать талнахский ювелир. Познакомились на одной из ярмарок, он мне показал, как плавить драгоценные металлы и как их потом прокатывать в пластины и проволоку. Сейчас в своем мастер–плане развития я как раз на ступени перехода на драгоценные металлы. Чувствую, что уже готов. Но и от более простых и не таких дорогих работ отказываться не собираюсь. Их и делать быстрее, и люди очень активно покупают. Это очень востребованный сегмент рынка, приносящий не только удовольствие, но и неплохой доход. В принципе, небольшое и не слишком сложное украшение можно сделать часов за 8–10.

То, что начиналось как хобби, сейчас для Сергея стало основным источником заработка. Большинство клиентов хоть и высказывают определённые пожелания к будущему украшению, основной дизайн и оформление отдают на откуп ювелиру.

– Даже выполняя работу на заказ, я получаю удовольствие от процесса. Хотя бы потому, что в основном люди заказывают именно МОИ работы, по моему эскизу. Обычно обозначают определённый стиль или направление, какими камнями изделие должно быть инкрустировано, а то, как именно всё будет выглядеть, решаю сам. Да и уже готовые работы покупают частенько, здесь вообще ни под кого подстраиваться не надо — они именно такие, какими я их изначально видел.

Иногда курьёзы случаются. Отправил брату в Москву в подарок браслет, красивый, хоть и довольно простой, главной его фишкой был четырёхлистный клевер — ну просто так, на удачу повесил. Украшение увидела его коллега, которая в теме всех современных ювелирных трендов, и поинтересовалась: «Это Ван Клиф?». Оказалось, это известный ювелир. Брат и пошутил — сказал «Да». Браслет и правда оказался очень похож на произведения известного мастера. Но это я только потом узнал, поинтересовавшись, кто такой Ван Клиф. Вот только у него такие браслеты под 300 тысяч стоят. Так что теперь у брата на работе все уверены, что его родственники в Норильске чуть ли не миллионеры.

Несмотря на довольно высокий уровень мастерства, на всероссийские выставки или фестивали мастеров Сергей не спешит. Хотя бы потому, что уже 11 лет не выезжал из Норильска. Говорит, что и здесь есть чем заняться. А люди, считающие иначе, просто не знают, как правильно проводить время в Заполярье. Этим летом Сергей планирует создать несколько впечатляющих изделий.

Грани хобби

— Иногда работаю с титаном — тоже очень интересный материал. В зависимости от того, какой ток подаётся на электроды, титан можно окрасить в синий, голубой, розовый, фиолетовый цвета, даже радужную плёнку можно сделать. Пригодились навыки электрика. Сергей Андрияненко, ювелир

Предмет

Хобби Сергея — изготовление ювелирных украшений. Большую часть изделий сейчас он делает из нейзильбера — сплава меди, никеля и цинка. Набив руку на этом материале, мастер постепенно переходит на золото и серебро. Его работы востребованы даже за границей.

Коллекция

За пять лет Сергей успел сделать более сотни украшений самого разного качества и сложности. От небольших подвесок и значков, до массивного колье, на производство которого ушло несколько месяцев кропотливого труда. Большинство работ уже нашли своих покупателей.

Старт

Первые попытки вдохнуть жизнь в металл Сергей предпринимал ещё в юности. Но тогда всё внимание занимало другое увлечение — компьютеры и IT–технологии. Кстати, уже тогда талантливый парень пытался смастерить украшения, используя «железо» из сферы высоких технологий. Всерьёз ювелирным делом занялся пять лет назад. В тот год ему исполнилось тридцать. Вспомнив, что всегда хотел научиться делать ювелирные украшения, решил, что и так ждал слишком долго, засучил рукава и принялся за дело.

Развитие

В первую очередь Сергей составил подробный мастер–план развития, изучил множество информации и определил минимальный набор оборудования для работы. Начал с художественного кольчужного плетения. Через пару лет перешёл уже на полудрагоценные металлы, а вскоре освоил и работу с золотом, серебром и драгоценными камнями. С ростом опыта постепенно покупалось и необходимое для более сложных работ оборудование. На данный момент у поднаторевшего в производстве украшений специалиста полноценная мастерская. Хотя, по мнению Сергея, есть ещё куда расти и в мастерстве, и в оснащении.