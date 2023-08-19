Крепкие корни

Празднество открыло традиционное шествие, в котором участвовали представители городской и районной администраций, члены Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра, представители семейных клубов, жители и гости города. Даже сильный ветер не помешал большой весёлой компании пройти от Таймырского Дома народного творчества до площади у ледовой арены «Таймыр», где и развернулись основные торжества. А началось всё с зажжения «Огня дружбы», несущего свет, тепло и жизнь. Он объединяет все малые народы едиными помыслами о добре и уважении к земле Таймырской.

Представителей коренных этносов Таймыра поздравил глава муниципального района Евгений Вершинин:

– В любом языке есть основополагающие понятия, такие как жизнь, любовь, радость, мама. У каждого этноса эти слова звучат по–разному, но смысл понятен всем. Народы, живущие на Таймыре, — сила России. От души поздравляю с праздником!

Особо отличившиеся таймырцы получили награды. За вклад в сохранение и развитие самобытной культуры коренных малочисленных народов Таймыра почётной грамотой Законодательного собрания Красноярского края отмечен Николай Киргизов, резчик по кости и рогу Таймырского Дома народного творчества. Благодарственное письмо вручили Нине Ландиной, руководителю клубного формирования ТДНТ. Также были зачитаны имена жителей посёлков, удостоенных наград главы Таймыра и районного Совета депутатов.

Праздник не ограничился площадью ледового дворца. Желающие могли вернуться в ТДНТ и посетить жилища всех этносов Таймыра. Представители коренных народов рассказывали гостям о быте и культуре, угощали национальными блюдами и свежайшей морошкой.

Какой же праздник коренных без чумов и их гостеприимных хозяек? Гостей ждали национальные блюда, а главное горячий чай, который был очень кстати в ветреную погоду. К чаю помимо стандартных лакомств одна из хозяек, Ирина Орехова, приготовила варенье из ревеня.

– Я собираю ревень по берегам Енисея. Он растёт на песчаных возвышенностях. Листья идут на голубцы, а стебли — на варенье. Если хочется интересных вкусовых ноток, то добавляю клубнику, например, — поделилась Ирина.

Таймырский краеведческий музей подготовил развлекательную программу «Игры в Таймырском стойбище». Особенно полюбилась гостям энецкая игра «Палочки».

Также работала фотовыставка «Посёлок Новая — содружество двух народов», приуроченная к 70–летию посёлка, где проживают долганы и нганасаны. Экспозиция познакомила посетителей с историей возникновения поселения и биографиями людей, внёсших значительный вклад в его развитие.

В тематической фотозоне желающие могли примерить национальные костюмы северных этносов и сфотографироваться на память.

Ещё одним открытием для гостей стала презентация мультимедийной выставки «Нганасаны. Путешествие в прошлое». В основе — графические работы первого нганасанского художника Мотюмяку Турдагина. «Ожившие» картины позволили с головой окунуться в окутанный легендами и преданиями мир древнего народа «ня». С помощью компьютерных технологий детали и предметы на полотнах приходили в движение.

Заключительным мероприятием Международного дня коренных народов мира стала встреча с создателем Музея кочевой культуры Константином Куксиным, который приехал из Москвы, чтобы пополнить запасы знаний о коренных этносах полуострова. Он рассказал собравшимся об истории создания музея, особенностях кочевых народов мира, а также показал ролик из научно–популярного сериала «Кочевники».

Иван Штригель. Приехал с друзьями из Москвы, чтобы сплавиться на байдарках по рекам и озёрам плато Путорана:

– Приезжаю уже второй раз. Полуостров нравится — удивительные народы и культуры. И конечно, природа впечатляет, особенно в соседстве с промышленным Норильском. С друзьями очень часто ходим в походы по Карелии, Якутии. Есть с чем сравнить. В целом проблемы там аналогичные — сохранение культурного наследия и языка. Хочется, чтобы вся эта история сохранялась и приумножалась.

Раиса Яптунэ. Профессиональный журналист, более 25 лет работала на телевидении Таймыра, сегодня преподаёт культуру коренных народов Таймыра и ненецкий язык:

– В июне я выступала делегатом на международном форуме женщин Севера. Там поднимался вопрос о необходимости поддержки именно женщин Севера, особенно тех, которые кочуют с мужьями, работают на рыболовецких точках. Без женщин мужчинам в тундре тяжко.

Не один год езжу по стране на подобные мероприятия и заметила, что, например, на Дальнем Востоке по сравнению с Таймыром слабая поддержка КМНС. Такие праздники, как сегодня, важны — они показывают многогранность и единение народов России.

Нина Ландина. 15 лет руководит детским объединением барганистов:

– В составе ансамбля «Хэйро», пока он не стал профессиональным, я объездила с барганом полмира. Азам игры на инструменте меня научила почётный житель Хатанги

Евдокия Аксёнова. Великая культура Таймыра должна процветать. Без поддержки сложно, особенно отдалённым посёлкам. Хочется, чтобы там строили жильё и всегда были рабочие места, чтобы молодёжь не стремилась уехать в города.

Фото Владимира МАКУШКИНА, Дениса ГАСЬКОВА, Евгения СТРЕНАДКО