Крепкий тыл — залог победы

Члены местной общественной палаты под председательством Татьяны Скорик собрались за круглым столом для того, чтобы выслушать доклады представителей городской администрации, духовенства и некоммерческих организаций о том, какая помощь оказывается мобилизованным и членам их семей, а также беженцам из ЛНР и ДНР. Это позволило составить чёткое и объёмное представление о том, какую ещё поддержку общественность Норильска может предоставить военнослужащим и как распорядиться ею максимально эффективно.

С момента начала мобилизации, когда защитников Родины из Норильска собирали и провожали всем городом в экстренном порядке, ситуация значительно изменилась. Директор управления потребительского рынка и услуг Ирина Чичерина напомнила, как осенью прошлого года они совместно с предпринимателями из кафе «Янтарь», НТПО и компании «Северная вода» организовывали поставку горячего питания на пункты сбора, а в исправительной колонии занялись пошивом вещмешков. Норильчане в то же время собрали почти 13 миллионов рублей, на которые были закуплены одежда, медикаменты, средства связи, квадрокоптеры, приборы ночного видения и многое другое. Гуманитарную помощь принимали на базе Молодёжного центра. Норильские коммерсанты при участии местного отделения «Боевого братства» помогают переправлять всё необходимое на фронт, в том числе на безвозмездной основе.

Заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева рассказала о том, какую помощь оказывают семьям мобилизованных. С 1 января почти 2,5 миллиона рублей направлено в адрес 132 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 99 семей с детьми освобождены от платы за дошкольное обучение. Почти столько же обеспечены бесплатным горячим питанием в школах.

Не остаются в стороне от общего дела и местные некоммерческие организации. Благотворительный фонд «69 параллель» переправляет в Донецкую и Луганскую республики вещевую помощь. Фонд «Территория добра» оказывает адресную помощь беженцам и предоставляет психологическую поддержку нуждающимся, организуя встречи с квалифицированным кризисным психологом. Тёплые вещи вяжут добровольцы при церковных приходах. Ребята из «Молодой гвардии» призывают обращаться к ним за адресной помощью в бытовых вопросах. Волонтёр «Боевого братства» Татьяна Шмелева рассказала, что в зону проведения СВО уже отправлено 8 тонн грузов и ещё 5 тонн ожидают отправки.

Председатель местного Совета ветеранов войны и труда Валерий Шабурин в феврале вернулся из «гуманитарного конвоя». Вместе с товарищами из «Боевого братства» и «Пограничного братства» он лично объехал девять подразделений, расположенных в районах Волновахи, Луганска, Мариуполя и других населённых пунктов, передал матпомощь нашим землякам. Связь по мере возможности стараются поддерживать с каждым норильчанином.

В своих видеообращениях военные медики и бойцы ВДВ благодарят норильчан за их усилия. В числе других активистов за весомый вклад в помощь военнослужащим «Боевое братство» отметило командирскими часами с памятной гравировкой главу Норильска Дмитрия Карасева, однако принять подарок в личное пользование градоначальник отказался.

– Спасибо, но я считаю, что важны заслуги всех норильчан, участвующих в сборе гуманитарной помощи, – пояснил Дмитрий Карасев. – Эти часы займут почётное место в администрации города и будут напоминать всем о том, что мы обязаны всемерно помогать нашим бойцам. И здесь я хочу отдельно подчеркнуть значимость воспитания молодёжи в духе патриотизма и гражданственности. Недавно представители ветеранских организаций обратились ко мне с предложением об установке в городе флагштока с российским триколором, который был бы виден издалека и служил символом единения норильчан, символом любви к Родине. Я эту инициативу полностью одобряю и призываю горожан вместе с нами подумать над тем, где лучше всего разместить флагшток.

Чтобы помочь нашим добровольцам и мобилизованным приблизить мирное время, норильская общественность продолжит свою тыловую работу. Пока не будет окончена Специальная военная операция, «гуманитарный конвой» должен идти вперёд. При этом наиболее эффективной формой поддержки являются денежные пожертвования – это позволяет закупать необходимые технические средства согласно запросам самих участников боевых действий. В связи с этим члены местной Общественной палаты объявили о сборе средств в рамках акции «Норильск своих не бросает». Принимать пожертвования будут в фонде «Территория добра».

– Один из способов реально помочь нашим бойцам – перевести деньги через сайт t–dobra.ru, – говорит председатель фонда Светлана Зенина. – На нём размещён специальный баннер – «Норильск своих не бросает». Нажав на кнопку под ним, вы сразу перейдёте на страницу, где сможете внести ту сумму, какую посчитаете необходимой. Помимо этого, во многих учреждениях города разместятся боксы для сбора наличных средств. Их уже можно увидеть в сетях магазинов «Подсолнух», «Жар.Птица» и «Зелёная линия». Предпринимателям, желающим принять участие в акции, ответят на все интересующие вопросы по телефону 8(906)903-27-10.