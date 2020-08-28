Крепкой кровли

На руднике «Комсомольский» горняков поздравил и вручил награды старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель», руководитель норильского дивизиона Николай Уткин. На руднике «Октябрьский» коллег с профессиональным праздником поздравил заместитель директора ЗФ компании по минерально-сырьевому комплексу Талгат Муштекенов. На других горнорудных подразделениях лучших горняков чествовали

их руководители.

В связи с профессиональным праздником в общей сложности были награждены 541 человек. Государственные награды получили 14 работников, награды Министерства промышленности и торговли РФ – 162 чел., корпоративные награды ПАО «ГМК «Норильский никель» – 19 чел., награды Заполярного филиала «Норникеля» – 197 чел., Законодательного собрания Красноярского края – 7 чел., губернатора Красноярского края – 18 чел., главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района – 5 чел., награды главы города Норильска – 119 чел.

- Профессиональный праздник норильских горняков – это всегда хороший повод поздравить людей, преданных своему делу, – сказал на церемонии награждения Николай Уткин. - Это возможность подчеркнуть значимость вашего труда. Мы все знаем, что горная отрасль нашей компании – это основа хорошей работы «Норникеля». Мы продолжаем с вами развивать нашу горную отрасль. Именно в «горе» самые передовые технологии. Мы постоянно совершенствуем технологию добычи, покупаем технику, обновляем парк, переходим на новые виды крепления. В заключительной стадии работа по созданию операционных центров, которые, безусловно, прежде всего, помогают безопасно работать и сохранять наши жизни и семьи. Поэтому горная отрасль во всех смыслах слова передовая. Но этого не было, если бы вы не относились так к своему труду: бережно, с сознанием и профессионализмом, а самое главное, с той преданностью, которую вы всегда демонстрируете. Благодаря преданности вашему делу мы сегодня занимаем лидирующие позиции. И поверьте, у нас на многие десятилетия эта тенденция сохранится. Уважаемые горняки, я сердечно поздравляю вас. Хочу вас поблагодарить за ваш труд: за то, что вы делаете и продолжаете делать.