МАУ ИЦ «Норильские новости»

Крещенские купания в Норильске отменены

Крещенские купания в Норильске отменены

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Крещенские купания в Норильске отменены

Данное решение было принято членами комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Крещенские купания в Норильске отменены

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в городе для ограничения распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение отменить крещенские купания на озере Долгом, которое должно было состояться 19 января. Кроме того, отменено физкультурно-оздоровительное мероприятие «Крещенские гулянья» на лыжной базе «Оль-Гуль».

14 января в 19:03 130
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