Крещенские купания в Норильске отменены

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в городе для ограничения распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение отменить крещенские купания на озере Долгом, которое должно было состояться 19 января. Кроме того, отменено физкультурно-оздоровительное мероприятие «Крещенские гулянья» на лыжной базе «Оль-Гуль».