Криминальный калейдоскоп

Все нижеперечисленные истории основаны на реальных событиях, имена участников изменены, а литературная часть, описывающая переживания и мысли героев событий, — авторский вымысел.

Преступная жадность

Как заработать в 19 лет, если ты студент–первокурсник? Когда на очередной день рождения Николай получил в подарок новенькую видеокарту последнего поколения, ему сразу пришла в голову мысль, что старую теперь можно выгодно продать. Тем более что была она не из дешёвых, и даже в подержанном состоянии тянула где–то на 16 тысяч рублей. Сделав пару уверенных кликов, парень создал объявление в интернете и с головой погрузился в тестирование нового «железа». Через пару дней нашёлся желающий приобрести б/у запчасть. Проблема состояла в том, что покупатель находился на материке, но после непродолжительной переписки он выслал парню деньги. И тот даже честно собирался пойти на почту и отправить посылку, но, как назло, то в институте сессия, то простуда, то друзья позвали в гости. В общем, неделя шла за неделей, а времени заскочить на почту и отправить посылку адресату как–то не находилось. Потом деньги закончились, и выслать товар было уже не на что. Решив, что проблема сама как–то рассосётся, Николай внёс номер покупателя в чёрный список телефона. Но игры кончились, когда, вернувшись из института, студент обнаружил, что вместо горячего ужина его дома ждут разгневанные родители и полиция. Великий комбинатор, не учёл элементарного — номер телефона, с помощью которого он общался с покупателем, зарегистрирован на его мать. Примечательно, что напугало до полусмерти начинающего IT–преступника не уголовное наказание, а обещание матери конфисковать компьютер на неопределённый срок.

Куда мы катимся...

Кто–то совершает глупые поступки из–за лени, кто–то — от жадности. Когда в одной истории встречаются оба таких качества, это может закончиться уголовной статьёй. Один из наиболее свежих таких случаев произошёл в октябре этого года. А началось всё с ссоры влюблённой пары.

Когда Захар предложил своей девушке съехаться, он и не подозревал, насколько семейная жизнь отличается от пусть регулярных, но всё же встреч. Ребятам лишь недавно исполнилось по 20 лет и родители предупреждали их, что не стоит торопиться. Но кто в таком возрасте слушает мудрые советы? Очередной конфликт начался из–за какой–то мелочи вроде брошенных в неположенном месте носков или немытой посуды. Упрёки переросли в ссору, а далее — в скандал. Громко хлопнув дверью, Захар вышел из квартиры. На дворе ночь, стоит мороз. Что делать дальше? Идти к родителям и выслушивать их коронное «Мы же говорили» не хотелось. Дёргать друзей — тоже. Потоптавшись в подъезде, Захар сбегал в магазин за бутылкой водки и отправился на чердак собственного дома. Утром слегка помятый, замёрзший, но несломленный парень пошёл домой. Выбираясь с чердака, Захар зацепился ногой за какую–то железку и растянулся на полу. Отряхиваясь от пыли, он злобно посмотрел на неожиданное препятствие и обомлел. Из–под горы хлама выглядывали колёса складного электросамоката. Средство передвижения оказалось последней модели стоимостью около 140 тысяч рублей. Найденное не считается украденным, подумал парень и прихватил с собой чудо техники. Девушка находке не обрадовалась, понимая, что вещь дорогая и её будут искать. Но Захар её успокоил, заверив, что даже если владелец заметит пропажу, то вычислить присвоившего добро будет невозможно. Каково же было его удивление, когда через пару дней в квартиру постучались полицейские. Убеждение, что найденное не считается украденным, сотрудники полиции опровергли. Любой предмет, подобранный даже на улице, будь то кошелёк, телефон, сумка и уж тем более дорогостоящий электросамокат, нужно отнести в полицию, иначе будет считаться, что вы его украли.

Владельцем транспортного средства оказался один из соседей с верхнего этажа, который прятал его на чердаке, так как в прихожей самокат занимал много места. Воров хозяин не боялся, был уверен, что посторонним там делать нечего, да и обнаружить транспорт, если специально не искать, достаточно сложно. Словно почувствовав, что имущество в опасности, владелец самоката пошёл на чердак в тот день, когда Захар нашёл схрон. Надежды на возврат пропавшего имущество было мало, но владелец всё же обратился в полицию. Электросамокат ему вернули. Правда, чудо техники успело перемёрзнуть на чердаке — электроника барахлила, требовалась замена аккумулятора. Захар же отделался лёгким испугом и больше не берёт чужого, даже если что–то плохо лежит.

Доверчивый паладин

Солнце встало над Азеротом, едва осветив твердыню Дарнас. Купцы в квартале торговцев только начали выставлять товары в лавках, а ночной караул как раз сменяли выспавшиеся коллеги. Именно в этот час в город въехал он, истребитель драконов, бич гоблинов и ужас всех орков мира Варкрафт, — великий паладин Санёк. Никнейм, конечно, не соответствовал статусу, но менять его Александру было лень. Да и у многих игроков это имя уже было на слуху, а репутация — это то, что не купишь ни за какие деньги, даже в онлайн–игре.

«Как дела с годовым отчётом?» — послышался за спиной голос начальника, мгновенно выбросив в реальность уже успевшего погрузиться в виртуальный мир игрока. «Как раз заканчиваю!» — с перепугу выпалил Александр, быстрым нажатием клавиш свернув игру на мониторе рабочего компьютера. Начальник недоверчиво покосился на подчинённого, напомнив, что то же самое он говорил три дня назад, и направился в свой кабинет. Александр утёр выступивший на лбу холодный пот и снова приступил к игре.

В местной таверне было немноголюдно: пара гоблинов в углу, пробавлявшихся дешёвым пойлом, и одинокий маг у окна, корпящий над очередным древним фолиантом. Позвякивая доспехами, паладин прошёл к стойке и заказал кружку местной медовухи, чтобы скоротать время в ожидании встречи. Ждать пришлось недолго. Сразу за ним, шурша чёрным плащом, в таверну проскользнула изящная женская фигура и в мгновение ока материализовалась рядом. Кожаная броня, едва скрывавшая нарисованные прелести героини, и пара коротких ножей указывали на принадлежность эльфийки к классу воров.

«Ну как, всё в силе?» — появилось сообщение на экране. «Ну да», — спокойно ответил Александр. «Показывай», — потребовала собеседница. Игрок открыл вкладку «Инвентарь» в режиме обмена и продемонстрировал лежащие там доспехи — редчайший для этого виртуального мира комплект брони. «80 тысяч рублей, как договаривались», — напечатал в сообщении паладин. «Да. Всё ОК, кидай. Сразу переведу», — подтвердила эльфийка.

Паладин Санёк перетащил броню в инвентарь покупателя и уже было хотел нажать на кнопку «ОК», но задумался. А вдруг обманут? Однако он ещё раз посмотрел в честные глаза девушки, на пышную виртуальную грудь и завершил передачу. Эта сделка должна была доказать супруге, что он не просто играет в игрушки ночи напролёт, а зарабатывает. «Супер!», — буркнула эльфийка и исчезла. Надпись в диалоговом окне гласила, что персонаж находится в режиме офлайн.

Полицейский смотрел на пришедшего писать заявление клерка тяжёлым взглядом. «Значит, в таверне эльфийская воровка украла у вас доспехи?» — медленно произнёс следователь уже в который раз. Александр утвердительно кивнул, почувствовав себя совсем глупо. «Шестой случай за год, — покачав головой, отметил полицейский. — То ботинки волшебные, то лошадь крылатая, теперь вот доспехи. Мир сошёл с ума». Тяжело вздохнув, он объяснил парню, что необходимо будет провести следственные действия, установив момент кражи и устройство с которого была совершена передача товара от игрока к игроку, то есть рабочий компьютер, а для этого потребуется известить руководителя потерпевшего. Представив, как полицейские рассказывают историю паладина–неудачника начальнику, Санёк нервно сглотнул. Ведь годовой отчёт так и не был сдан. И теперь станет очевидно почему. «Ну пропали доспехи, и чёрт с ними. Ведь это просто игра», — подумал Александр, забирая заявление.