Крымские каникулы

Жилье

Если вы не бэкпекер, привыкший не заморачиваться насчёт качества жилья, то вопрос, где остановиться в Крыму, может встать для вас особенно остро. Главная сложность — ключевые агрегаторы отелей и жилья вроде «Букинга» на полуострове не действуют из–за боязни попасть под западные санкции. Не активны там и многие другие инструменты, упрощающие жизнь путешественнику, но о них я расскажу чуть позже. Тем не менее решение проблемы есть — два специальных сайта подобного рода: на одном вы можете просмотреть список отелей и мини–гостиниц (Tvil.ru), на другом — ознакомиться с предложениями по аренде квартир (Krym.sutochno.ru). Так как бронировали жильё мы чуть ли не в день отъезда и в самый высокий сезон (конец июля), то предложений было не густо, но даже из них нам удалось выбрать несколько вариантов, идеальных и по расположению, и по комфорту. При изучении этого рынка советую посетить оба сайта. Среди предлагаемого частного жилья есть очень приятные дизайнерские квартирки в исторических зданиях, да ещё и с удобным расположением, к тому же остановиться там будет даже дешевле, чем в отеле. А порой гостиницы выкладывают на сайт номера по бросовой цене. Минус этих сайтов — непомерные комиссионные за свои услуги, которые составляют 50% от стоимости жилья. У большинства других подобных агрегаторов комиссия составляет всего 15–25%, но там вы не найдёте Крыма.

Лайфхаки

Есть три варианта существенно сэкономить на главной статье расходов — проживании.

Первый. После того как вы забронировали на сайте гостиницу или квартиру и перевели посреднику комиссионные, вам станет доступен телефонный номер владельца жилья. Вы созваниваетесь и предлагаете ему следующую схему: он отменяет вашу бронь, ну, скажем, по причине того, что прежние жильцы решили продлить аренду, а вы на освободившиеся средства снимаете у него квартиру на более длительный срок. Выгода очевидна для обеих сторон. Если хозяин согласится, то в течение трёх дней выплаченные агрегатору деньги вам вернут на карту. Правда, не всегда арендодатели готовы на такой «сговор», так как при регулярном снятии брони их попросту могут попросить с сайта. Но, как говорится, за спрос в нос не бьют.

Второй. До поездки изучите предложения агрегаторов (у них подробно описаны все «прелести» предлагаемого жилья), выберите несколько приемлемых вариантов и заранее составьте маршрут от точки прибытия (аэропорта или ж/д вокзала) до нужного вам отеля или гостиницы. И по прибытии уже на месте договаривайтесь об аренде. К сожалению, этот вариант не работает со съёмными квартирами, т. к. обычно их владельцы проживают по другому адресу.

Третий. Снимите жильё на один–два дня и уже на месте подбирайте подходящие варианты. Так вы сэкономите на услугах посреднику, а на эти деньги сможете дольше отдохнуть.

Транспорт

В Крым мы поехали из Анапы, поэтому расскажу о способах, как добраться до полуострова, исходя из этой точки нашего маршрута.

Самолёт. Самый быстрый и комфортный, но при этом дорогой вариант. Из Анапы есть прямые рейсы, цена билетов — порядка пяти тысяч рублей. Однако покупать их стоит заранее, иначе лететь придётся с пересадкой в Москве и около 16 часов, что, согласитесь, неудобно.

Поезд. Ехать дольше, но дешевле. Озаботиться билетами тоже лучше заранее, поскольку добираться придётся транзитными рейсами, следующими через Анапу в Крым (в ту же Ялту) из Москвы или Питера, и не так–то просто приобрести на них билеты в разгар курортного сезона. Стоит такая поездка примерно тысяча рублей, время в пути — около 9,5 часа. Кстати, как и в случае с гостиницами, большинство сайтов по поиску билетов маршруты в Крым просто не покажут — санкции.

Морской путь. До строительства моста это был самый комфортный, хоть и дорогой способ попасть из Анапы в Феодосию, Ялту или Севастополь. Туда каждый день курсировали два катамарана «Сочи–1» и «Сочи–2». После открытия моста эти рейсы отменили, сославшись на их нерентабельность и необходимость капитального ремонта судов. Однако свято место пусто не бывает. На данный момент две крупные судовладельческие компании подтвердили, что в ближайшее время планируют начать выполнять регулярные рейсы из Анапы и Сочи в Крым. Впрочем, в морском порту данную информацию не подтвердили.

Правда, что касается морского пути, здесь всё–таки есть действующий вариант: катамаран «Анапа–Ялта».

Автобус. Самый простой и дешёвый способ. Как правило, автобусы тоже транзитные, и на них можно добраться до многих городов полуострова. Поездка обойдётся рублей в 700, если вы покупаете билет на сайте, а если в кассе, то в 500. Делать это лучше через кассы ещё и потому, что сайты показывают далеко не все возможные варианты. Время в пути до Ялты — 7,5–9,5 часа, в зависимости от маршрута автобуса.

Попутная машина. На мой взгляд, этот вариант — идеальное сочетание цены, комфорта и скорости. Сайт «Едем.рф» предлагает такую возможность. Главное преимущество такой поездки — скорость. Всего 5,5 часа от Анапы до Ялты. Стоимость варьируется от 700 до 1500 рублей с человека. В основном по данному маршруту курсируют «Газели», но попадаются и легковые автомобили. Лучше всего бронировать машину дня за два, и обязательно созвонитесь с водителем накануне отъезда, дабы убедиться, что поездка состоится. Частники не самые надёжные люди и в случае недобора пассажиров могут отменить всё в последний момент.

Если же вы планируете посмотреть полуостров, перебираясь из города в город и останавливаясь в каждом на пару дней, то вам будут интересны ещё несколько вариантов транспорта.

Скоростная электричка «Анапа–Керчь». По данному маршруту курсирует новенькая «Ласточка», очень комфортная для поездки. Отправляется с анапского ж/д вокзала: в будние дни — два раза в сутки, с пятницы по воскресенье — три. В пути — два часа. На вокзале также можно приобрести билеты и на стыковочный рейс в другой крымский город уже местных ж/д линий: в Феодосию, Ялту, Севастополь. Пересадка занимает от 30 минут до нескольких часов.

Паромная переправа. До открытия Крымского моста это был единственный вариант попасть на полуостров с материковой части. В 2019 году переправу закрыли, а этим летом она возобновила свою работу, но больше в качестве туристического аттракциона, нежели транспортного средства. Это отличная возможность полюбоваться с воды на Крымский мост. Отправляется паром от морского порта Кавказ, добраться до которого можно из Анапы как на автобусе, так и на такси.

Связь и финансы

Крым, конечно, наш, но не для всего остального мира, а это значит, что вы столкнётесь на полуострове с такими же трудностями, как если бы отправились за границу.

Например, в Крыму нет привычных сотовых операторов, и вы автоматически окажетесь в роуминге сразу, как только пересечёте мост. При этом цены на звонки и интернет будут такими, словно вы оказались в Нигерии. А так как телефон и интернет в современном мире — это наше всё, вряд ли вы сможете без них обойтись, тем более если собираетесь активно путешествовать по территории. Так что настоятельно рекомендую обзавестись местной «симкой». Сделать это можно непосредственно на въезде в Крым — практически на каждой заправке можно купить местную сим–карту. Впрочем, приобрести её можно и на месте. Там это добро предлагают на каждом углу.

Активировать карту можно двумя способами: самостоятельно, скачав специальное приложение, но для этого потребуется Wi–Fi, либо в офисе одного из местных операторов, где вам помогут её настроить. Лично мы активировали сами, и это достаточно долго, так как необходимо заполнить кучу полей, сфотографировать себя и несколько страниц паспорта, дождаться, когда заявку одобрят и вас подключат удаленно. В общем, советую делать это через салон связи, так будет проще. Что касается операторов, выбирать можно любого — тариф будет одинаковым — 100 рублей за симку и 300 в месяц — за её пользование. Если вы активный пользователь социальных сетей, то лучше иметь двухсимочный телефон или отдельный — с местной симкой, т. к. все ваши аккаунты привязаны к основному номеру и не будут активны с новой картой. Кроме того, не забывайте, что и банковская карта привязана к вашему номеру, который необходим для проведения некоторых финансовых операций. Например, при бронировании номера через сайт необходимо оплатить услугу картой, а для этого требуется ввести пин–код, который придёт в смс на ваш номер.

Еще один неприятный момент: привычных нам названий банков вы там не встретите. Но не пугайтесь, в большинстве случаев вы сможете спокойно расплатиться любой картой платёжной системы «МИР», в противном случае с вас будут брать комиссию. А вот при обналичивании денег всегда взимается комиссия. Она составляет от одного до четырёх процентов, в зависимости от типа карты и банка–партнера, производящего операцию. Исключением являются карты банка «Тинькофф» — снимать с них наличные без комиссии можно в любом банкомате Крыма, но только если запрашиваемая сумма превышает три тысячи рублей. Так что советую перед поездкой обзавестись такой картой.

Ещё одна сложность заключается в том, что в таком надёжном и удобном навигаторе, как 2ГИС, нет крымских городов. Причина — всё те же санкции. Решается проблема с помощью Яндекс–навигатора, для работы которого в отличии от 2ГИС нужен интернет. Но вы же обзавелись местной симкой — значит, проблем с поиском оптимальных маршрутов до нужной туристической точки у вас не возникнет.

Ялта

Если вы считаете, что на пляжах Анапы много народу, то значит, вы не были в Ялте. Если вы остановились не в отеле с собственным пляжем и огороженной территорией, то будьте готовы вставать ни свет ни заря, чтобы вам достались шезлонги и зонтик и вы успели занять место под солнцем. Недалеко от порта есть так называемые дикие пляжи, но там лучше в море не лезть, поскольку участок судоходный, и вода отдаёт запахом дизельного топлива.

Что касается набережной, она, безусловно, прекрасна, очень просторная, но битком забита людьми. Основные активности здесь начинаются с заходом солнца. Часам к семи вечера сюда начинают стягиваться музыканты, акробаты, фокусники и ещё бог знает кто. В общем, вы можете гулять до поздней ночи, наслаждаясь уличной анимацией, перекусывая в забегаловках и кофейнях, или взять бутылочку вина в одном из специализированных магазинов и, сидя на парапете, любоваться ночными видами и наблюдать за творящейся вокруг суетой. Единственный недостаток такого отдыха в Ялте — очень высокий ценник в кафе и ресторанах, даже в обычной столовой вам придётся выложить кругленькую сумму за лёгкий перекус, а в элитных ресторанах у моря можете вполне оставить половину месячной зарплаты. Выручает бюджетного туриста уличный общепит, где можно разжиться шаурмой, чебуреками и другой недорогой, но некачественной едой.

Хорошим решением проблемы могут стать местные продуктовые магазины, где цены мало чем отличаются от цен в средней полосе России, правда, эти торговые точки еще придётся поискать — все они имеют неброские вывески и теряются на фоне рекламы дорогих кафе и магазинов одежды. Спрашивайте у местных — они покажут, куда идти. И учтите, что сетевого российского продуктового масс–маркета типа «Пятёрочки» и иже с ними вы в Крыму не встретите (вспоминаем про санкции).

Вообще Ялта больше предназначена не для пляжного, а для культурного отдыха. Здесь довольно много интересных туристических объектов, где стоит побывать. Правда, разбросаны они по всей территории города на достаточном удалении друг от друга. Посетить их можно, конечно, и с организованной экскурсией в сопровождении гида, но дешевле, да и комфортнее будет отправиться туда самому, так как вы будете не ограничены во времени и не привязаны к группе. Отправиться на осмотр достопримечательностей можно как на такси, так и на автобусе — «Яндекс–навигатор» вам в помощь. Отмечу, что от выбора транспорта зависит только комфорт в поездке, но не скорость. Улочки Ялты узкие, и независимо от того, на чём вы едете — на машине или общественном транспорте, скорость будет одинаковой. Минус автобусов — они всегда забиты до отказа.

Ай–Петри

Первое, что бы я посоветовал посетить в Ялте, — это гора Ай–Петри, попасть на которую можно с помощью фуникулёра или на машине. Цена на то и другое — примерно одинакова. Плюсы автомобиля в том, что по дороге на вершину делается несколько остановок, возле так называемых местных достопримечательностей — Черепахового озера, больше напоминающего лужу, водопада, летом весьма невзрачного, и на смотровой площадке с роскошными видами. Из минусов — на автотранспорте добираться до вершины значительно дольше, чем на подъёмнике, даже с учётом очереди в кассы. Выбирать машину советую на обратном пути, так как посещение горы скорее всего займёт весь день, и к вечеру местные таксисты готовы будут доставить вас хоть до Ялты, причем за ту же цену, за которую подняли на вершину.

На самой горе из предлагаемых развлечений вроде катания на квадроциклах и посещения небольшой пещеры, пожалуй, самое стоящее — прогулка по подвесному мосту через пропасть. Очень тонизирует, даже если у вас стальные нервы. Стоит такое удовольствие полторы тысячи рублей. Расплатиться можно как наличными, так и картой. Отличным вариантом посещения горы может стать следующая комбинация: приехать к подъемнику к 17.00 (с 18.00 пассажиров вверх уже не поднимают, канатка начинает работать только на спуск) и без очередей подняться на вершину, погулять там, встретить закат, полюбоваться потрясающими видами, а потом заночевать в небольшом поселении в паре километров от канатки. Или можно взять с собой палатку. Правда, место для лагеря лучше выбрать подальше от людей т. к. территория считается частью заповедника, и для ночёвки там требуется специальное разрешение. Впрочем, даже если вас обнаружат местные егеря, то ограничатся лишь замечанием, ведь вам всё равно некуда будет деться, и вас оставят здесь до утра. На заметку: чтобы не искать источник воды на вершине, лучше взять небольшой запас с собой. А поесть утром вы сможете и в местных придорожных кафе в том самом поселении — там недорого и очень вкусно. После чего сможете вновь насладиться окружающими видами и погулять по окрестностям.

Феодосия

Если при поездке в Крым вы планируете исключительно пляжный отдых, то вам в Феодосию. Городок довольно тихий и, если не считать центра, в основном представлен частным сектором. Главная его прелесть — бесконечная пляжная линия, городские и дикие пляжи чередуются с частными, принадлежащими отелям. В остальном заняться в Феодосии особо нечем, все экскурсии предлагаются в основном в Ялту и к достопримечательностям на близлежащих территориях. Это отличное место для того, чтобы остановиться на пару дней передохнуть после активных вечеров в той же Ялте. Особенно рекомендую этот город тем, кто собирается в Крым на машине и планирует палаточный отдых. Но помните: чем дальше от центра, тем беднее инфраструктура.

Коктебель

Это небольшой городок, добраться до которого от Феодосии можно на маршрутке или рейсовом автобусе примерно за полчаса. Здесь тот же пляжный отдых, но людей ощутимо меньше. В Коктебеле есть прогулочная набережная, хоть и небольшая, не сравнить с ялтинской, но довольно уютная.

Известен Коктебель тремя вещами. Во–первых, тем, что здесь снимался известный советский фильм «Алые паруса». И это активно используют местные жители для привлечения туристов: в качестве прогулочных катеров здесь постоянно курсируют маленькие кораблики, оформленные в стиле легендарного парусника. Кстати, автор романа «Алые паруса» Александр Грин какое–то время жил в Коктебеле.

Вторая достопримечательность этого курорта — единственный в России официальный нудистский пляж. Ранее он занимал добрую половину бухты, но сейчас ужался до небольшого участка протяжённостью около 100 метров ближе к концу набережной. На празднование Дня Нептуна в Коктебель съезжается большое количество любителей «розового загара».

Ну и третье, что привлекает туристов в этот городок, это джазовый фестиваль, который проводится ежегодно в конце августа и собирает большое количество участников и гостей со всего мира. Впервые он был организован в 2003 году. В Коктебеле в эти дни царит особая атмосфера, на сценах выступают разные артисты, которых можно слушать большую часть дня, ну а вечером отдыхающих ждёт кипучая жизнь на набережной.

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Вообще, надо не единожды посетить полуостров, чтобы посмотреть все его достопримечательности. Я уже не говорю про санаторно–курортное лечение, ведь там столько здравниц. К тому же, Крым очень разный, и по ландшафту, и по климату. Я уверен, каждый турист найдёт здесь для себя отдых по душе.