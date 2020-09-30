Кто имеет право на бесплатную юридическую помощь?
Кто имеет право на бесплатную юридическую помощь?
Согласно Конституции РФ некоторые категории граждан имеют право на получение квалифицированной юридической помощи бесплатно.
На получение бесплатной квалифицированной юридической помощи имеют право следующие категории граждан:
- малоимущие граждане;
- инвалиды I и II групп;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;
- лица, относящиеся к коренным малочисленным народам РФ, проживающие в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Красноярского края, сохраняющие традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы;
- граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;
- иные категории граждан, которым предоставлено право в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 324-ФЗ) и Законом Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1990 «О бесплатной юридической помощи в Красноярском крае» (далее – Закон края).
Помощь будет оказываться путём правового консультирования в устной и письменной форме. Также граждане смогут составить заявление, жалобу, ходатайство в другие документы правового характера. Помимо этого специалисты будут представлять интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах. Оказывать помощь будут адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, в порядке, случаях и по вопросам, которые указаны в Федеральном законе № 324-ФЗ и законе края.
Для получение бесплатной консультации гражданам необходимо предоставить адвокату паспорт и документ, удостоверяющий принадлежность гражданина к одной из категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридическое консультации.
По вопросам оказания бесплатной юридической помощи, качеству оказанных адвокатами услуг, необходимо обращаться в агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края по телефону (391) 221-46-27 и на сайт www. Mirsud24.ru, а также в адвокатскую палату Красноярского края по телефону (391) 277-74-54 и на сайт www.krasadvpalata.ru.