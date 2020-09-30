Кто имеет право на бесплатную юридическую помощь?

На получение бесплатной квалифицированной юридической помощи имеют право следующие категории граждан:

- малоимущие граждане;

- инвалиды I и II групп;

- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;

- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;

- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

- лица, относящиеся к коренным малочисленным народам РФ, проживающие в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Красноярского края, сохраняющие традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы;

- граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;

- иные категории граждан, которым предоставлено право в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 324-ФЗ) и Законом Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1990 «О бесплатной юридической помощи в Красноярском крае» (далее – Закон края).

Помощь будет оказываться путём правового консультирования в устной и письменной форме. Также граждане смогут составить заявление, жалобу, ходатайство в другие документы правового характера. Помимо этого специалисты будут представлять интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах. Оказывать помощь будут адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, в порядке, случаях и по вопросам, которые указаны в Федеральном законе № 324-ФЗ и законе края.

Для получение бесплатной консультации гражданам необходимо предоставить адвокату паспорт и документ, удостоверяющий принадлежность гражданина к одной из категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридическое консультации.

По вопросам оказания бесплатной юридической помощи, качеству оказанных адвокатами услуг, необходимо обращаться в агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края по телефону (391) 221-46-27 и на сайт www. Mirsud24.ru, а также в адвокатскую палату Красноярского края по телефону (391) 277-74-54 и на сайт www.krasadvpalata.ru.