Кто к нам с добром?

Проект «Вместе справимся» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и стартовал 1 сентября 2020 года, его реализация продолжится до конца декабря 2021 года. Размер гранта — 5 819 879 рублей, софинансирование — 6 638 366 рублей. Перечисления фонда на реализацию проекта составили 3 996 280,54 рубля. За весь период, что благотворительный фонд «69 параллель» участвует в конкурсе проектов, этот (пятый по счёту) — стал самым большим по объёму финансирования.

Рука помощи

— Когда мы с Катей Галайдой писали этот проект, город, мед- и соцучреждения, а также некоторые горожане оказались в крайне тяжёлой ситуации, — рассказывает Екатерина Карасева, руководитель фонда «69 параллель». — Людям не хватало СИЗ: масок, перчаток, дезинфицирующих средств. У норильчан из социально незащищённых категорий населения, особенно у многодетных семей, возникли сложности с обновлением сезонной одежды и обуви для себя и для ребятишек. А кто-то и вовсе лишился работы, средств к существованию. Количество людей, которые стали обращаться в фонд за помощью, увеличилось в разы. И перед нами стала задача не только помочь людям, но и обеспечить их безопасность.

Для пунктов вещевой помощи были закуплены маски, перчатки, санитайзеры, оборудование для дезинфекции воздуха и помещений, организована тщательная обработка вещей. Всем, кто в эти непростые дни приходил в «Сундук», дополнительно вручалась спиртовая салфетка, а если это было необходимо, то и маска. Благодаря проекту «Вместе справимся» были приобретены продуктовые наборы, которые доставлялись на дом нуждающимся. Развозить продукты в свободное от работы время помогали волонтёры: сотрудники «Сундука» и неравнодушные горожане.

К 1 мая этого года проект преодолел половину своего пути, ещё половина осталась. По-прежнему самым большим блоком остаётся помощь людям продуктами и вещами. Такая поддержка оказывается и тем, кто обращается в фонд, и различным социальным учреждениям: Центру семьи «Норильский», Комплексному центру социального обслуживания населения, а также Социально-образовательному центру, обществу инвалидов и реабилитационным центрам.

— По сути, мы предоставляем одинаковую помощь, организациям и учреждениям, с которыми работаем, — поясняет Екатерина Галайда, директор благотворительного фонда «69 параллель». — Это одежда и обувь, продуктовые наборы, школьные принадлежности и игрушки для детей из многодетных и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Различаются категории благополучателей. Так, в Социально–образовательном центре помощь получают нуждающиеся многодетные семьи. Если говорить о Комплексном центре социального обслуживания, то к ним часто обращаются одинокие люди без определённого места жительства, а также пострадавшие от пожаров. Помимо них, в КЦСОН за различной помощью идут и многодетные семьи, и северяне с инвалидностью, и пенсионеры. Центр семьи оказывает всестороннюю помощь семьям. Мы согласовываем с организациями количество людей, которым необходимы продуктовые наборы, затем формируем их и передаём. Далее сотрудники центров распределяют помощь так, чтобы она досталась только тем, кто действительно нуждается, а не любителям получить что-то даром.

Екатерина Карасева отмечает, что очень помогают с канцелярией, игрушками, детской одеждой, книжками, раскрасками и товарами для творчества норильские предприниматели. Всё это богатство передаётся норильским семьям и в Дудинский детский дом.

Второй блок — это обеспечение средствами индивидуальной защиты медучреждений. В начале пандемии, несмотря на централизованные закупки СИЗ компанией и муниципалитетом, по-прежнему ощущался острый дефицит масок, перчаток, защитных костюмов, дезинфицирующих средств. Их нехватку пытались компенсировать благотворительные фонды и обычные горожане. Для пациентов ковидных госпиталей и хосписа передавались средства личной гигиены: впитывающие пелёнки, влажные салфетки, подгузники, бритвы, шампуни, гели для душа. Также, чтобы люди не чувствовали себя одинокими, им отправляли наборы сладостей к чаю.

Промежуточные итоги

В период с 1 сентября 2020 года и по 30 апреля 2021 года (на момент промежуточного финансового отчёта в Фонде президентских грантов) в рамках проекта «Вместе справимся» была организована ежедневная работа двух пунктов по оказанию вещевой помощи в Норильске и Кайеркане.

2850 неравнодушных норильчан передали в два «Сундука» 28 тонн вещей для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эти вещи помогли 1735 людям.

180 медицинским работникам передано больше трёх тысяч комплектов СИЗ. Дополнительно было закуплено лекарственных препаратов более чем на 25 тысяч рублей. На грантовые средства в размере 128 тысяч рублей было приобретено: 72 упаковки влажных салфеток, 53 упаковки подгузников, 20 пачек одноразовых простыней.

302 продуктовых набора было передано в социальные учреждения и лично нуждающимся горожанам. 90 горячих обедов было приготовлено из купленных продуктов в реабилитационных центрах.

Дополнительно к гранту за счёт средств фонда и в рамках программы «Шаг навстречу» для юного подопечного «69 параллели» был оплачен курс реабилитации, приобретены вертикализатор и коляска для ребёнка-инвалида.

Работа по оказанию вещевой и продуктовой помощи нуждающимся, а также по закупке средств гигиены будет вестись и на втором этапе реализации проекта «Вместе справимся», но к ней добавится ещё и информационная поддержка. Людям, обращающимся в благотворительный фонд «69 параллель», будут рассказывать о том, в каких учреждениях они смогут узнать о социальных льготах и гарантиях, оформить дополнительные выплаты.

— Мы хотим, чтобы эта работа стала системной, — говорит Екатерина Карасева. — Хотим дать человеку не только рыбу, чтобы он не голодал, но вручить ему ещё и удочку — знания, которые обеспечат ему пропитание и возможность получать какие-то льготы, гарантированные законодательством. Мы не пытаемся заменить государство, мы его дополняем, оказывая экстренную помощь в сложных жизненных ситуациях и давая надежду на перемены к лучшему.

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Работы в фонде и пунктах оказания вещевой помощи всегда много, и волонтёры здесь очень нужны. Сейчас, по признанию руководителей «69 параллели», жизнь проходит под девизом «Это надо было сделать вчера».

— Помогать в «Сундуке» может любой человек, — рассказывает Екатерина Галайда. — Главное, чтобы было желание работать с вещами. Люди «серебряного возраста» могут применить у нас свои житейские навыки и мудрость, а молодёжь — предложить идеи трансформации того или иного предмета одежды. Любая вещь в «Сундуке» обретает вторую жизнь, продолжая приносить людям пользу. Найдётся работа и для волонтёров мужского пола. Порой дамам не под силу переставить стеллаж или занести в комнату тяжеленный баул, не говоря уже о мелких ремонтных работах.